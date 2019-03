Arrivano a giugno i due prototipi di Robocam per Riversibility

Pensioni - Arrivano i tagli : i primi ad aprile - poi a giugno il conguaglio a quelle d'oro : I pensionati italiani stanno per ricevere il loro rateo di pensione spettante per il mese di aprile. Dal primo giorno utile per incassare la pensione del prossimo mese, molti di questi cittadini troveranno la brutta sorpresa di un assegno più basso. Infatti scatterà il nuovo meccanismo di indicizzazione delle Pensioni dopo i 3 mesi di rivalutazione piena avuti da gennaio a marzo. Le Pensioni saranno riviste come importi alla luce delle novità ...