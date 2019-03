Xylella | Coldiretti | Fermare il disastro colposo

Xylella - Coldiretti a Conte : 'Bisogna fermare il disastro' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato in Puglia una delegazione di Coldiretti per discutere del problema Xylella. "Abbiamo illustrato al premier - ha spiegato l'associazione - le ...

Xylella : Coldiretti a Conte - fermare disastro colposo : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "Servono interventi immediati per contrastare il disastro colposo provocato dalla gestione inconcludente dell'emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi con un danno stimato per difetto di 1,2 miliardi di euro, dopo anni di annunci, promesse ed inutili rimpalli d

Xylella - Coldiretti a Conte : “Fermare un disastro colposo” : Servono interventi immediati per contrastare il disastro colposo provocato dalla gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi con un danno stimato per difetto di 1,2 miliardi di euro, dopo anni di annunci, promesse ed inutili rimpalli di responsabilità. E’ quanto richiesto dalla delegazione di Coldiretti Puglia, guidata dal presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele al Presidente del Consiglio ...

Xylella - Coldiretti chiede le dimissioni dell’assessore pugliese all’Agricoltura e divide le associazioni : Mentre il batterio della Xylella fastidiosa in Puglia continua ad avanzare verso Nord a una velocità di più due chilometri al mese, le associazioni di categoria si dividono sulla proposta di Coldiretti di chiedere le dimissioni dell’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, reo, secondo l’associazione “di aver dimenticato di chiedere al ministero lo stato di calamità da Xylella per il 2018”. Da questa spaccatura nasce la decisione ...

Lecce- Xylella : COLDIRETTI PUGLIA - DA PIAZZA SANT'ORONZO COLORATA DI GIALLO CORO UNANIME 'ASSESSORE DI GIOIA DIMIETTITI' : "Fermiamo la XYLELLA E' #disastrocolposo", "Burocrazia fa più danni della XYLELLA", "Piu' scienza e meno stregoni", "Assessore Di Giqoia giu' le mani dall'agricoltura del Salento: Dimettiti", sono ...

Allarme Coldiretti : 'La Xylella avanza a 2 chilometri al mese : 21 milioni di ulivi infettati' : Una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che - conclude la Coldiretti - ...

Xylella : Coldiretti - migliaia in piazza a Lecce con i trattori : Coldiretti: migliaia gli agricoltori con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce

Xylella - Coldiretti : 100mila piante resistenti donate da Unaprol : “Il consorzio olivicolo Unaprol ha deciso di procedere all’acquisto di 100mila piante di ulivo leccino resistenti alla Xylella che verranno consegnate ai nostri olivicoltori“: lo ha annunciato il presidente di Unaprol, David Granieri che ha partecipato insieme alla Coldiretti alla mobilitazione ”Coraggio Salento” con migliaia gli agricoltori con i trattori, insieme a cittadini e rappresentanti della società civile, ...

Xylella - Coldiretti : in migliaia in piazza a Lecce con i trattori : Sono già migliaia gli agricoltori della Coldiretti e Unaprol con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce “contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord“. La manifestazione si svolge per denunciare i ritardi e chiedere interventi decisi per espiantare, ...

Xylella - Coldiretti : “Il decreto Centinaio è una scatola vuota” : “Il decreto sulle emergenze in agricoltura è una scatola vuota con molti obiettivi, pochi strumenti e ancor meno risorse, che delude le grandi aspettative che aveva generato nelle imprese duramente colpite da calamità senza precedenti su comparti strategici, dall’olio di oliva agli agrumi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro ...

Xylella - Coldiretti : “Presidi ad oltranza a Brindisi - Taranto e Lecce” : Cresce la tensione in Puglia perché continua quello che agricoltori ed associazioni di categoria considerano un inaccettabile rimpallo di responsabilità della Regione Puglia nella gestione della Xylella fastidiosa nell’area infetta che interessa milioni di ulivi, aggravato – denuncia Coldiretti Puglia – “da errori, incertezze e scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio in Puglia con effetti disastrosi ...

Xylella - Coldiretti : “Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui” : “Importante impegno di ISMEA per l’attuazione della moratoria delle rate dei mutui in scadenza per gli olivicoltori pugliesi colpiti dalle gelate e dalla Xylella che ha già provocato danni per 1,2 miliardi di euro“: ne dà notizia Coldiretti che ha chiesto ai vertici dell’Istituto di Servizi per il mercato Agroalimentare un impegno per venire incontro alle aziende olivicole pugliesi in grave crisi di liquidità. “A spingere verso ...