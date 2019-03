U&D | Ronza accusa Gemma e Rocco di falsità | Ursula avverte Sossio | ' Se sbagli ti

U& ;D - spoiler Over : la Galgani presa in giro da Stefano - Ronza cacciato da Maria : Clamorosi colpi di scena ci giungono dalle anticipazioni sulla registrazione del Trono Over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 22 marzo e secondo le quali, Maria De Filippi avrebbe cacciato Gian Battista Ronza dal programma. Il tutto, dopo aver scoperto che l'uomo ha spintonato una sua collaboratrice dietro le quinte della trasmissione. Novità anche per la dama storica Gemma Galgani , la quale è uscita con un nuovo cavaliere molto più giovane ...

U&D - Gian Battista Ronza sbotta contro le accuse : 'Il video non è stato fatto per caso' : Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle ...