Truffati banche | Salvini in pressing sul Tesoro | ' Tria firmi i decreti attuativi entro

Salvini avverte Tria : 'Firmi i decreti per i Truffati dalla banche o lo scriviamo noi' : Roma - I rapporti con il ministro dell'economia Tria sono 'eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il weekend'. Così ha detto Matteo Salvini arrivando al Policlinico di ...

Banche - Salvini incalza Tria sui rimborsi ai Truffati : "Firma o lo facciamo noi" : "Con tutto il garbo e l'educazione possibile, mi aspetto entro questa settimana i decreti del ministero dell'Economia o altrimenti li andiamo a scrivere noi". Arrivando all'inaugurazione del percorso museale I Tesori della Cà Granda al Policlinico di Milano, Matteo Salvini lancia un messaggio netto a Giovanni Tria. "I rapporti con il ministro - assicura - sono eccezionali". Ma, come riporta l'agenzia Adnkronos, il leader del Carroccio vuole ...

Salvini : "Truffati banche? Mef ci sta mettendo troppo..." : Dopo essere tornato a parlare di Flat Tax invadendo il campo del Ministro Tria, questa mattina Matteo Salvini è intervenuto nuovamente a gamba tesa sul responsabile del Mef. Parlando dei rimborsi ai truffati dalle banche, Salvini non ha utilizzato mezzi termini: "C’è il Mef che ci sta mettendo un po’ troppo tempo per i miei gusti. A proposito di Europa, al Mef stanno aspettando la risposta dell'Europa, mi sono rotto le palle e oggi lo dirò ...

'Tria sblocchi i decreti per i Truffati alle banche e rispetti i patti con i risparmiatori' : Gianluigi Paragone contro Giovanni Tria. Il senatore pentastellato va all'attacco del ministro dell'economia, in un video postato sul suo canale Youtube: 'Caro ministro Tria, i decreti attuativi per risarcire i truffati dalle banche non solo vanno sbloccati subito, ma vanno scritti rispettando il ...

