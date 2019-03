SCUOLA Una pazzia d' arte e di cuore per sentire la bellezza a portata di mano

Il calcio alla playstation diventa una SCUOLA social : Inaugurato a Roma, all'interno dell'Orange FutbolClub, club di calcio fra i più in voga della Capitale, la prima game-room di Italia dove i ragazzi potranno essere allenati a giocare alla playstation ...

Si è suicidata una ragazza sopravvissuta alla strage nella SCUOLA di Parkland - in Florida : Sydney Aiello, una studentessa sopravvissuta alla strage di un anno fa nella scuola di Parkland, in Florida, si è suicidata: aveva 19 anni. Aiello è morta una settimana fa, ma la notizia è stata confermata solo ieri. La madre ha

Voleva fare una strage di studenti l'autista dello SCUOLAbus di Milano. Ci sarebbe un video di rivendicazione : strage sfiorata oggi su un autobus carico di studenti nel milanese. I 51 ragazzini di una scuola media di Crema hanno vissuto 40 minuti di terrore. l'autista del mezzo, di origine senegalese, ma ...

Norvegia - Quattro persone accoltellate in una SCUOLA di Oslo : P aura in una scuola di Oslo, in Norvegia , dove un insegnante e tre membri dello staff sono stati accoltellati da una persona. E' quanto ha riferito la polizia norvegese , comunicando che l'...

Mozambico : 31 morti a causa del ciclone Idai - colpita anche una SCUOLA : Due studenti di college sono tra le 31 persone morte a causa del passaggio del ciclone Idai nell’est dello Zimbabwe. Lo riporta il sito internet della Bbc. Dormivano nel loro dormitorio quando alcune rocce si sono staccate da una montagna e hanno buttato giù una parete. Altre tre persone risultano disperse dopo che un bus è stato travolto mentre il conducente cercava di attraversare un fiume straripato. La tempesta tropicale ha interrotto ...

Lodi - cyberbullismo in una SCUOLA media : polizia sequestra smartphone : Da una scuola media di Lodi arriva una storia di cyberbullismo che fa preoccupare e riflettere. Qualche giorno fa, alcuni agenti di polizia sono entrati in azione nella primaria di secondo grado ‘Don Milani’, in Via Salvemini, 1, e hanno sequestrato il cellulare ad alcuni studenti. Dopo alcune segnalazioni, infatti, si crede che sui dispositivi vi sia registrato contenuto offensivo e lesivo della riservatezza di giovanissimi. Il ...

Xylella - Amati Pd 'In una SCUOLA di Monopoli convegno con relatori negazionisti' : ... al quale parteciperò accompagnato da esperti dell'Osservatorio fitopotalogico regionale, Cnr e università di Bari, al fine di offrire agli studenti informazioni accordate con la scienza e le sue ...

Formazione politica dei futuri quadri dirigenti territoriali : anche a Lecce una sede della SCUOLA di partito della Lega : ...Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home politica Formazione politica dei ...

Fabriano - compito a SCUOLA. Studenti senza smartphone per una settimana : Fabriano, Ancona,, 16 marzo 2019 - Una settimana da 'disconnessi' , cioè lontani dalla dipendenza da smartphone , schermi e computer. Ad azionare la macchina del tempo, per dieci coraggiosi Studenti-...

Lecce - mettono una matita appuntita sotto al sedere del compagno : dramma sfiorato a SCUOLA : Quella che arriva da Lecce è la storia di un brutto scherzo finito in ospedale, dove uno ragazzo è stato operato d’urgenza. Sulla sedia dello studente i compagni hanno messo una matita temperata che gli ha provocato gravissime lesioni all’ano. I fatti in una scuola media del capoluogo salentino.Continua a leggere

Sono venti i morti nel crollo di un edificio che ospitava una SCUOLA a Lagos - in Nigeria : Sono venti i morti nel crollo dell’edificio che ospitava una scuola elementare a Lagos, in Nigeria, la maggior parte dei quali bambini. Lo ha confermato un funzionario Nigeriano ad AP. Secondo le autorità, la palazzina di tre piani doveva essere demolita

Calabria - maltrattamenti su bambini in una SCUOLA elementare : Nella mattinata di ieri, 13 marzo, i Carabinieri della compagnia di Tropea hanno depositato un’ordinanza cautelare, con obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, nei confronti di due donne. Entrambe le donne, insegnanti nella scuola elementare di Zungri, un piccolo paese del vibonese, sono accusate di maltrattamento nei confronti dei propri alunni. La cronaca dei fatti Le indagini che hanno portato alla scoperta dei maltrattamenti, sono ...

Concorso 'Sano chi Sa' vinto da una SCUOLA di Orte : Roma, 14 mar. - (AdnKronos) - "La vittoria di una partita di calcio è meglio di una vittoria in un gioco della play station". E' un alunno di una scuola media, premiata nell'ambito del progetto 'Sano chi Sa', i cui risultati sono stati presentati oggi presso la sede della Regione Lazio. Progetto pro

