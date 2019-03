Ponte - via a operazioni cantiere : ANSA, - GENOVA, 25 MAR - Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie per rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto che sostituirà il ...

Innovation Week : un Ponte sulla Via della Seta della conoscenza : Il baricentro dell'economia della conoscenza vira decisamente verso Est. La Cina ha già vinto , se ora è chiaro non lo era nel 2010, un'epoca ormai, quando l'Italia ha avviato con la Cina la più ...

Emergenza inondazioni negli USA dopo il “ciclone bomba” : un Ponte spazzato via in Nebraska - esondazioni - crolli di argini e dighe [FOTO] : 1/16 ...

Al via la collaborazione tra Romaest - Residenti e Retake Roma per la riqualificazione urbana di “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi” : Si sta svolgendo in queste ore il primo intervento dedicato alla riqualificazione urbanadel sovrapasso pedonale Via Grappelli, porta d’ingresso di Nuova Ponte di Nona – Il Quartiere dei Parchi. Nato dalla collaborazione tra il Centro Commerciale Romaest, il Comitato di Quartiere “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi”e Retake Roma, l’iniziativa partita alle 9 del mattino vede coinvolti una cinquantina tra commercianti, Residenti e ...

Conte e la torta a forma di Ponte. Da Genova critiche dalle vittime del viadotto Morandi : La cerimonia nello stabilimento di Fincantieri da cui è uscito il primo pezzo che servirà alla ricostruzione del viadotto il cui crollo ha provocato 43 morti

Una visita per rafforzare Fincantieri - e i suoi vertici - . Conte battezza la prima lamiera del futuro Ponte Morandi per archiviare gli ... : E' una consapevolezza fatta anche di necessità politica perché la realizzazione del nuovo viadotto nei tempi promessi impatta sul successo o meno del suo mandato e di quello del governo che presiede. ...

Ponte - rinviata la demolizione della pila 8 | : Dopo il ritrovamento di particelle d’amianto, posticipato l’uso dell’esplosivo per una delle torri del viadotto Morandi

Amianto sul Ponte Morandi - demolizione della Pila 8 rinviata - Sky TG24 - : Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati ...

Abbattere i tempi di viaggio da 5 ore a 30 minuti? in India si può grazie al nuovo Ponte più lungo del paese : Promette di far risparmiare più di 4 ore e sarà il più lungo del paese, la prossima mega opera Indiana sarà un ponte a quattro corsie sul fiume Brahmaputra, nello stato dell’Assam, nord est del paese. L’annuncio, rilanciato ieri dal Press Information Bureau del governo Indiano, è stato dato dal comitato sugli Affari Economici, a pochi mesi dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 25 dicembre, di un altro ponte, sia stradale che ...

Genova - Ponte Morandi : al via il taglio del terzo impalcato : Sono iniziate a Genova le operazioni di taglio della terza trave gerber sulla parte ovest del Ponte Morandi. Domani verranno azionati gli strand jack, che portano a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso. La pila 8, salvo imprevisti, dovrebbe essere abbattuta con gli esplosivi sabato prossimo: domani è in programma l’ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l’esame degli ultimi dettagli e il via ...