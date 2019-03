Pensioni flessibili | Quota 100 alla prova finale | ma dall' UE è allarme sulle reversibilità

Pensioni flessibili e Quota 100 : superate le 100mila domande : Dall'Inps si annuncia il superamento di un importante traguardo rispetto al numero di richieste di accesso agevolato alla quiescenza tramite la nuova Quota 100. Proprio mentre il Parlamento si avvia ad approvare definitivamente la misura convertendola in legge (attraverso il terzo passaggio presso il Senato della Repubblica), le statistiche indicano che le pratiche inoltrate dai lavoratori hanno superato le 100mila unità. Pensioni anticipate e ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : inoltrate 97522 pratiche all'Inps - ok dalla Camera : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 marzo 2019 vedono avvicinarsi sempre più le 100mila richieste di accesso alla pensione anticipata tramite Quota 100. L'Inps ha infatti fornito gli ultimi aggiornamenti, che vedono ancora una volta crescere il numero delle pratiche di accesso agevolato alla pensione. Nel frattempo la Camera approva il decretone con un voto di fiducia, confermando l'ultima impostazione del provvedimento. Il testo passerà ...

Pensioni flessibili : quota 100 oltre le 95mila domande - dubbi su opzione donna : I nuovi aggiornamenti in merito al comparto previdenziale registrano la crescita delle domande di accesso alle Pensioni anticipate tramite quota 100 grazie ai nuovi dati diffusi dall'Inps. Nel frattempo dall'opposizione emergono perplessità in merito all'effettiva inclusività delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale, mentre dal CODS si chiedono chiarimenti in merito alle recenti affermazioni provenienti dalla maggioranza su proroga ...

Pensioni flessibili : per Quota 100 superate le 92mila domande - alla Camera l'esame del DL : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 marzo 2019 vedono arrivare nuovi dati dall'Inps in merito alle richieste di accesso anticipato alla quiescenza tramite Quota 100. Le pratiche hanno superato la soglia delle 92mila richieste, confermando ancora una volta la PA in prima fila nelle domande di prepensionamento. Nel frattempo alla Camera dei Deputati prosegue la discussione sulla conversione in legge del decretone, con alcune importanti ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - Durigon : 'Avevamo tutti contro' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 marzo 2019 vedono arrivare nuove conferme dall'Inps in merito al crescente trend di richieste per l'accesso alla quiescenza flessibile tramite Quota 100, stante che le domande hanno superato le 75mila unità. Nel frattempo emergono dal Governo interessanti retroscena anche in merito all'iter di approvazione della nuova misura di pensionamento anticipato. Infine, dai sindacati si torna a criticare ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cisal 'serve una riforma strutturale' : Proseguono gli aggiornamenti riguardanti il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali tenutosi nella mattina di ieri. Anche dalla Cisal si sottolinea la necessità di intervenire sulla flessibilizzazione dell'attuale sistema Pensionistico, a partire dall'impellenza di rendere strutturale il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100. La "Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" ha espresso un parere ...

Pensioni flessibili e lavoratori precoci : domande per la Quota 41 entro l'1 marzo : I lavoratori precoci che possiedono i requisiti utili per avviare la propria pratica di pensionamento tramite la Quota 41 dovranno prestare attenzione alla prossima scadenza, fissata per il primo marzo 2019. La finestra consente infatti l'invio dell'istanza di riconoscimento dei parametri definiti dal legislatore grazie ai quali è possibile ottenere il prepensionamento indipendentemente dall'età maturata. Ricordiamo che al momento la Q41 è ...

Pensioni flessibili : su quota 100 maggioranza e opposizione ancora distanti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 febbraio 2019 vedono emergere nuovi commenti dalla maggioranza in merito alla nuova opzione di prepensionamento tramite la quota 100. Nel frattempo dal Partito Democratico prosegue il pressing in merito alla discussione parlamentare del decretone ed alle misure contenute all'interno su Pensioni e reddito di cittadinanza. Mentre dal CODS si esprime forte preoccupazione su di un recente post diffuso nei ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : presentate oltre 42mila richieste all'Inps : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 febbraio 2019 vedono arrivare nuovi dati in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed in particolare al numero di domande inviate all'Inps. Nel frattempo, dal Mefop emergono importanti considerazioni rispetto agli effetti della legge di bilancio sulla previdenza complementare, mentre dal Coordinatore dei Comitati Esodati, Ardizio, si confermano i prossimi appuntamenti in favore dei lavoratori ...

Pensioni flessibili : per Quota 100 oltre 40mila pratiche - OdG su opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni di oggi 13 febbraio vedono arrivare nuovi dati dall'Inps in merito al numero di domande inviate dai lavoratori per l'accesso alla quiescenza tramite la Quota 100. Nel frattempo emergono anche importanti aggiornamenti per la flessibilità previdenziale delle donne, mentre dal Governo si punterà a proseguire l'attività di riforma avviando la Quota 41. Infine, dall'opposizione si suggeriscono nuove modifiche al ...

Pensioni flessibili - per la quota 100 le domande salgono a oltre 35mila : Prosegue senza interruzioni il trend positivo del numero di domande legate alla nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. Le pratiche di pensione ricevute direttamente dall'Inps o tramite l'intermediazione dei patronati hanno infatti toccato il tetto delle 35694 richieste al primo pomeriggio di oggi 11 febbraio 2019. Tra queste, più di 16mila riguardano persone che hanno compiuto dai 63 ai 65 anni di età (ricordiamo che ...

Pensioni flessibili - per la quota 100 quasi 30mila domande : Le nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100 hanno raggiunto la soglia delle quasi 30mila domande: lo annuncia l'Inps, aggiornando i dati presentati in precedenza alle due del pomeriggio di oggi 7 febbraio 2019. L'iniziativa sembra quindi continuare a raccogliere il favore e l'interesse dei lavoratori, sebbene il Presidente dello stesso Istituto di pubblica previdenza avesse sottolineato negli scorsi giorni che il trend di crescita delle ...

Pensioni flessibili e Q100 : stimate altre 50mila uscite nella scuola : La nuova quota 100 sembra aver trovato un riscontro particolarmente favorevole tra i lavoratori del settore pubblico, tanto che il primo anno di attuazione potrebbe diventare un vero e proprio banco di prova per il turn over interno alla pubblica amministrazione. Questo appare particolarmente vero nel comparto della scuola, un settore che vede potenzialmente coinvolti tanto i docenti quanto il personale tecnico di assistenza (comunque raccolto ...

Pensioni flessibili - Salvini : 'Penalizzazioni con quota 100? Falso' : Dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva una nuova presa di posizione in merito alle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al dibattito che si è sviluppato circa la riduzione dell'assegno. Il nodo del contendere è l'importo erogato dall'Inps con il ricorso al prepensionamento rispetto alla maturazione dei criteri ordinari di quiescenza. Un tema che risulta al centro dell'attenzione visto l'elevato interesse verso la nuova opzione ...