Mara Venier offre il ' caffeuccio' a Domenica In | l' accusa del web | ' Copia Barbara D' Urso'

Domenica In - insulto in diretta a Mara Venier : "Come ti sei ridotta?". Ma c'è il marito : scatta il massacro : Mara Venier è stata accusata di copiare la rivale Barbara D'Urso nel suo Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio su Rai 1. Un'accusa che non è piaciuta affatto al marito della conduttrice veneta Nicola Carraro. Ma si parte dalle accuse contro Zia Mara: "Ora non solo la Venier copia gl

Domenica In - la Rai si inginocchia al cospetto di Mara Venier : un risultato sconvolgente - comanda lei : Mara Venier continua a registrare cifre da record sul fronte degli ascolti. Si parla della puntata di Domenica In del 24 marzo, che ha tenuto incollati al televisore 2.728.000 telespettatori ottenendo, nella prima parte, una share pari al 19,3%. Nella seconda, invece, gli spettatori raggiunti sono s

Mara Venier : trionfo di ascolti per Domenica In che supera il 19% : ascolti Domenica In: Mara Venier trionfa e umilia la concorrenza Continua ad ottenere ascolti d’oro Mara Venier con il suo contenitore d’intrattenimento: la puntata di Domenica In del 24 marzo è stata seguita da 2.728.000 telespettatori, pari al 19,3% di share, nella prima parte e da 2.190.000 telespettatori, pari al 18% di share nella seconda. Anche questa Domenica Mara Venier ha regalato al suo pubblico una puntata davvero ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : 'Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano' : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier . Dopo un filmato che ...

Mara Venier accusata di copiare la d’Urso : il marito ne prende le difese : Mara Venier criticata sui social: “Copia la d’Urso”, il marito Nicola interviene per difenderla Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier, è senza ombra di dubbio uno dei fan più accaniti di Domenica In. Il suo profilo Twitter, specie quando va in onda la trasmissione, pullula di messaggi e complimenti indirizzati alla moglie, spesso scritti […] L'articolo Mara Venier accusata di copiare la d’Urso: il marito ne ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : "Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano" : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier. Dopo un filmato che mostrava un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la conduttrice veneta l'ha incalzata con alcune

Domenica In - Milly Carlucci crolla in diretta : 'Cambiamo - soffro veramente'. Mara Venier senza parole : Ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier , Milly Carlucci non ha parlato solo dell'imminente ritorno di Ballando con le stelle . Tra due giorni, il 26 marzo, sarà l'anniversario della tragica ...

Domenica In - Milly Carlucci crolla in diretta : "Cambiamo - soffro veramente". Mara Venier senza parole : Ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier, Milly Carlucci non ha parlato solo dell'imminente ritorno di Ballando con le stelle. Tra due giorni, il 26 marzo, sarà l'anniversario della tragica morte di Fabrizio Frizzi, che della Carlucci è stato storico partner in Scommettiamo che, programma cu

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : 'Un giorno il medico mi ha detto...'. Mara Venier gelata : 'Sono border-line, mi devo curare finché campo'. Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In , ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno , parla della propria condizione di '...

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : "Un giorno il medico mi ha detto...". Mara Venier gelata : "Sono border-line, mi devo curare finché campo". Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In, ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno, parla della propria condizione di "quasi-depressa", commuovendo il pubblico. "La tua grande malinconia è sempre stata molto affascinante

Domenica In - Ornella Vanoni gela Mara Venier : 'Che zocc***a'. Sesso - dove si spinge in diretta : imbarazzo Rai : 'Che zocc***a'. Ci voleva Ornella Vanoni per mettere seriamente in imbarazzo Mara Venier . Ospite di Domenica In , la mitica cantante milanese, 84 anni, ha dato spettacolo nel salotto di Raiuno ...

Domenica In - Ornella Vanoni gela Mara Venier : "Che zocc***a". Sesso - dove si spinge in diretta : imbarazzo Rai : "Che zocc***a". Ci voleva Ornella Vanoni per mettere seriamente in imbarazzo Mara Venier. Ospite di Domenica In, la mitica cantante milanese, 84 anni, ha dato spettacolo nel salotto di Raiuno parlando senza inibizioni delle sue esperienze amorose. A cominciare dalla (presunta) storia con Franco Cali

Domenica In a tutto reggaeton - Mara Venier e Ornella Vanoni si scatenano in studio : Si balla il raeggeton a Domenica In . Su Rai Uno va in scena un siparietto che passerà alla storia. La conduttrice del talk show pomeridiano di Rai Uno, Mara Venier , si fa guidare in un ballo ...

Domenica In - Mara Venier Presidente Onoraria della Sampdoria. Massimo Ferrero : "Ti aspettiamo a Genova" : Il tanto atteso produttore cinematografico ma anche e soprattutto Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è approdato a Domenica In, e lo ha fatto portando anzitutto in regalo, a Mara Venier, una maglia della Sampdoria."Siamo una piccola società, non possiamo pagarti, ma con questa maglietta ti nominiamo ufficialmente Presidente Onoraria della Sampdoria. Mi farebbe molto molto piacere se venissi ad assistere ad una partita da noi, ...