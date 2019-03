Ma quale Medioevo

comune-info

(Di lunedì 25 marzo 2019) ... è tale un mistero di sublimi travagli, è tale una missione di creazione da tenere il luogo di tutti quegli altri lavori virili, che si chiamano politica, industria, commercio, scienza, arte, ecc.". '...

dreqqer : <si> dice..<ma, dalla retorica, passando per Annibale, Costantino, per il medioevo il rinascimento, le riforme e le… - NutraceuticaIT : RT @OSentimentale: @MedBunker @raistolo Anni fa collaboravo con una radio locale,la quale non ha più richiesto i miei interventi dal moment… - OSentimentale : @MedBunker @raistolo Anni fa collaboravo con una radio locale,la quale non ha più richiesto i miei interventi dal m… -