Kia Ceed | in autunno arriva il crossover

Kia : Svelato il primo schizzo ufficiale della nuova Ceed Crossover : Kia, svela al mondo i primi disegni ufficiali della nuova Crossover che va a completare la famiglia Ceed, sarà presentata ufficialmente in autunno Fin dall’inizio, quindici anni fa, il progresso di Ceed è stato caratterizzato da un approccio decisamente “open-minded” rispetto ai potenziali e futuri sviluppi del modello. Negli anni, e in particolare nella progettazione dell’attuale gamma Ceed, i designer europei di Kia hanno avuto la ...

ProCeed - la formula che non’c’era - la shooting Brake secondo Kia : Audacia ed originalità, questo è quanto si può riscontrare nella nuova Kia ProCeed. L’auto può piacere oppure no (come tutte), ma stavolta è bene soffermarsi sui dettagli e la ricerca, che non la omologa, ma anzi la distingue tra le tante auto in circolazione. Qualcosa può portare a ricordare la coda della grossa Panamera, sembra una station troncata, di fatto è (come la Mercedes CLA), è una shooting Brake. L’auto ...

Kia ProCeed : un’auto fuori dagli schemi. Tra sportività e comfort : Kia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedKia ProCeedApparire non richiedere necessariamente mettersi in mostra. È così che ci siamo sentiti al volante della nuova Kia ProCeed nata proprio con l’intento di stare in strada con un piglio distintivo ma tutto sommato familiare. L’ultima vettura dell’azienda coreana in effetti ha ...

Kia ProCeed - la prova - Una familiare dall'anima sportiva : Sia la Gt sia la Gt Line contano sulla funzione Drive Mode Select , per personalizzare l'esperienza di guida: selezionando Sport l'auto reagisce modificando durezza dello sterzo e regime di cambiata ...

Kia Ceed - campione di design : ... ed è organizzato ogni anno dall'iF International Forum design GmbH di Hannover, la più antica istituzione indipendente a occuparsi di design nel mondo. I tre modelli della gamma hanno ricevuto il ...

Auto dell'Anno 2019 : Kia Ceed - la scheda : Kia Ceed rappresenta l'offensiva da parte del costruttore coreano nel segmento C : uno dei più competitivi con rivali del calibro di Volkswagen Golf, Ford Focus e Peugeot 308. Nuovo design , interni ...