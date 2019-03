Juventus | calendario di fuoco | Ajax | Milan ed Inter ad aprile

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ildellasi infiamma ad. Tra campionato e Champions League, gli uomini di Allegri saranno impegnati ben otto volte, senza contare che in caso di passaggio del turno con l’la semifinale d’andata di Champions si giocherebbe a fine mese. Ci sarà bisogno di tutti, Khedira tornerà tra i convocati con ogni probabilità contro l’Empoli, lo staff medico lavora per riportare in campo attorno alla metà del mese anche gli esterni Douglas Costa e Cuadrado, due frecce di grande valore nell’arco del club piemontese che sogna di chiudere la questione Scudetto già nelle prossime settimane.Prima ile poi l’Ildella, dopo la partita con l’Empoli di sabato 30 marzo alle 18, entrerà in unricchissimo di impegni. Si parte martedì 2 con il turno infrasettimanale in cui i Campioni d’Italia se la vedranno contro il Cagliari in trasferta. ...

JuventusFCYouth : #Primavera #JuventusWomen, domani inizia l'avventura alla @CGCViareggioCup Il calendario delle nostre ragazze e le… - Rossonerosemper : Il Milan deve assolutamente fare sei punti nelle prossime due per rimanere nelle prime quattro dopo la Juventus 'pa… - francodomicolo : Il Super Computer di @talkSPORT ha predetto che la #Juventus alzerà il trofeo più prestigioso a livello di club, ba… -