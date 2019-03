Death Stranding è in una fase critica dello sviluppo

Hideo Kojima e Norman Reedus parleranno di Death Stranding durante Tribeca Film Festival : Come riportato da DualShockers, durante la diciottesima edizione del Tribeca Film Festiva, Hideo Kojima e Norman Reedus avranno l'occasione di parlare di Death Stranding, forse l'esclusiva PlayStation 4 più attesa dal pubblico. L'evento si terrà a fine aprile, dunque ci sarà da aspettare ancora circa un mese. Ecco come il sito dell'evento descrive l'intervento di Kojima e Reedus: "Hideo Kojima, creatore di videogiochi conosciuto in tutto il ...

La campagna marketing di Death Stranding potrebbe partire presto : Sembra Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions si stiano preparando per la campagna marketing dell'esclusiva PlayStation 4, Death Stranding e questo spinge alcuni a credere che l'annuncio della data di uscita potrebbe essere imminente. Come segnala Comicbook, recentemente Hideo Kojima ha incontrato il team marketing di PlayStation e il boss Jim Ryan.La scorsa settimana sembra essere stata intensa per Kojima, che, oltre ai suoi ...

Il director di The Division 2 ha visto Death Stranding e ne è incredibilmente entusiasta : Solo la scorsa settimana Death Stranding ha fatto parlare di sé non esattamente in chiave positiva. Pare infatti che il progetto sia leggermente in ritardo sulla tabella di marcia dello sviluppo, una tabella di marcia che a conti fatti rimane una incognita sotto ogni aspetto. Con la prossima generazione di console che teoricamente si avvicina a grandi passi, in molti si chiedono se l'opera di Kojima caratterizzerà anche PS5 e non solo PS4. Al di ...

Hideo Kojima : Death Stranding è "leggermente" in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista : Siamo a conoscenza di Death Stranding da alcuni anni, ma in tutto questo tempo, Hideo Kojima è rimasto piuttosto silenzioso su molte cose, come ad esempio sulla data di uscita. Sebbene ci siano state un bel po' di speculazioni sul fatto che il gioco potrebbe arrivare quest'anno, un aggiornamento condiviso da Kojima in una nuova intervista (via J-Wave) farebbe pensare a tempi più lunghi.Come riporta Gamingbolt, Kojima ha detto che lui e il suo ...

The Last of Us : Part II - Death Stranding e Ghost of Tsushima usciranno entro l'inizio del 2020? : Forse non ne avrete mai sentito parlare ma Destination PlayStation è un evento che si tiene normalmente nel mese di febbraio e che permette a Sony di incontrare Partner third-Party e retailer per discutere della line-up di prodotti che arriverà a breve sul mercato.Non essendo un evento per il pubblico tutto ciò che arriva su internet è sostanzialmente un leak che in certi casi può alimentare supposizioni più o meno interessanti. Una è trapelata ...

Hideo Kojima e le poche informazioni su Death Stranding : "mi piace quando le persone possono immaginare" : Ci sono pochissime informazioni e troppi misteri che circondano Death Stranding. L'ultimo progetto di Hideo Kojima ha portato il "marketing criptico" ad un altro livello, non condividendo nemmeno gli elementi di base del gioco. Non sappiamo molto del suo gameplay, della sua storia o quando uscirà.Come segnala Segmentnext, Hideo Kojima ha spiegato la mancanza di informazioni sul gioco in un'intervista a G1Brazil. Ha dichiarato di voler lasciare ...

Grazie ad alcuni scatti di una recente sessione di registrazione - emergono delle linee del copione di Death Stranding : Death Stranding è il nuovo progetto del creatore di Metal Gear Hideo Kojima, che dopo la rottura con Konami ha deciso di mettersi in proprio fondando il suo studio, Kojima Productions. Al momento non si sa quasi nulla sul nuovo titolo ed i fan sono alla costante ricerca del più piccolo indizio per cercare di capire che genere di titolo sia Death Stranding. Come riporta Metal Gear Informer, qualche ora fa sono state pubblicate alcune foto ...

Un personaggio di Death Stranding omaggia Mary Poppins : Ogni tanto torniamo a parlare di Death Stranding, con la speranza di avere qualche nuova informazione per capire effettivamente qualcosa del gameplay o della trama ma purtroppo non è, ancora una volta, questo il momento tanto atteso.Un'ultima curiosità riguardante il gioco ci permette di scoprire un peculiare riferimento di un personaggio già presentato, un personaggio che omaggia niente meno che Mary Poppins. Questo personaggio, di cui possiamo ...

Un personaggio di Death Stranding omaggia Mary Poppins : Ogni tanto torniamo a parlare di Death Stranding, con la speranza di avere qualche nuova informazione per capire di più sul gioco.Ebbene, questa volta possiamo apprendere di un nuovo personaggio presentato, il quale omaggia niente meno che Mary Poppins. Questo personaggio, di cui possiamo vedere un'immagine condivisa da Hideo Kojima, sarà interpretato da Léa Seydoux. Non sappiamo come si chiama, ma è apparso nel trailer dell'E3 2018, e il suo ...

Death Stranding omaggia Marry Poppins con il nuovo personaggio presentato : Ogni tanto torniamo a parlare di Death Stranding, con la speranza di avere qualche nuova informazione per capire di più sul gioco.Ebbene, questa volta possiamo apprendere di un nuovo personaggio presentato, il quale omaggia niente meno che Mary Poppins. Questo personaggio, di cui possiamo vedere un'immagine condivisa da Hideo Kojima, sarà interpretato da Léa Seydoux. Non sappiamo come si chiama, ma è apparso nel trailer dell'E3 2018, e il suo ...

Un fan realizza una custodia con lo stile della prima PlayStation per Death Stranding : L'attesa per Death Stranding cresce sempre di più. Il progetto di Kojima non ha ancora una data di lancio precisa e i fan sono costantemente alla ricerca di notizie sul gioco.Come segnala Dualshockers, proprio uno di questi fan ha deciso di realizzare un'opera piuttosto particolare, ovvero una custodia per Death Stranding che riprende le forme delle custodie della prima PlayStation.Anche se sulla parte frontale ci sono delle imprecisioni, come ...

"Death Stranding è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto" : Il regista dell'ultimo film di Mads Mikkelsen, Artic, ha avuto il privilegio di poter vedere con i propri occhi Death Stranding, e come tutti gli altri prima di lui non esprime che parole di elogio per l'attesissimo titolo di Hideo Kojima.Dopo aver visto il gioco, riporta Dualshockers, Joe Penna ha scritto su Twitter: "Non ho mai visto nulla del genere", mentre in un secondo tweet ha lodato Kojima come "il migliore, il top".Penna si unisce ...

"Death Stranding? Ci ho giocato e non siete pronti" : Non sappiamo quando Death Stranding arriverà sul mercato, non conosciamo esattamente il contesto narrativo e a conti fatti non sappiamo nulla o quasi del gameplay. Ovviamente c'è chi adora il mistero che circonda il progetto di Hideo Kojima e chi invece odia questa mancanza di informazioni. Poi ci sono alcuni privilegiati che il gioco lo hanno visto in primissima persona arrivando addirittura a provarlo.Al di là del confuso Mads Mikkelsen, vale ...

La demo di Death Stranding sconvolge il regista di Metal Gear Solid : le novità al 7 febbraio : Hideo Kojima l'ha fatto di nuovo. Dopo aver emozionato il popolo nerd con la saga di Metal Gear, il geniale game designer nipponico ha ora (ri)calamitato la sua attenzione grazie a Death Stranding. Il papà di Solid Snake, nonostante il travagliato "divorzio" da Konami e l'addio al franchise che lo ha reso famoso, ha infatti deciso di continuare determinato per la sua strada. E di regalare nuove avventure poligonali ai suoi tanti ...