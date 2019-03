Corona torna in carcere per violazione prescrizioni

ilfogliettone

(Di lunedì 25 marzo 2019) Fabrizioe'to in. Lo ha deciso il magistrato del Tribunale di Sorveglianza Simone Luerti che ha sospeso l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla droga. La misura alternativa alprevedeva infatti una serie di, come il divieto di lasciare il territorio della Regione Lombardia, che l'ex fotografo ha violato in più occasioni.Alla fine di febbraio, lo stesso giudice Luerti aveva emesso una diffida nei confronti di, stabilendo che fino al 30 marzo non avrebbe potuto lasciare la Lombardia per partecipare a trasmissioni televisive. Una prescrizione che l'ex 'fotografo dei vip' avrebbe violato in piu' occasioni. Ieri sera e' comparso nel programma televisivo 'Non e' l'Arena' per parlare della morte di Imane Fadil, la testimone dei processi Ruby deceduta per cause ancora non note. Ora ...

