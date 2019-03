Città più salutari | Milano batte Roma ma Parigi supera tutte

Fisco in Svezia - cittadini danno di più e lo Stato reinveste il surplus : Lo racconta ad Omnibus Andrea Poggi, di Deloitte, nell'illustrare i risultati di uno studio europeo sulla riscossione delle imposte

Reddito di cittadinanza - ai Caf più di 500mila domande e il 6 - 8% sono under 30 : Dall'entrata in vigore del Reddito di cittadinanza sono passate due settimane esatte. In quindici giorni, sono stati oltre 500mila gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf per ottenere la misura voluta dal Movimento 5 Stelle. E il numero sottolinea come, complessivamente, oltre la metà dei potenziali beneficiari ha già presentato le proprie domande. Di recente, l'Istat aveva identificato una platea di circa 1,3 milioni di nuclei ...

Perché abbiamo davvero bisogno di Città più verdi : Quest'ultimo punto è di rilevanza prioritaria: oggi, infatti, il particolato fine è la causa annuale della morte di oltre 3 milioni di persone nel mondo e, secondo l'Organizzazione Mondiale della ...

Le Città più economiche del mondo dove viaggiare nel 2019 : #1 IL CAIRO - 48 euro al giorno#2 CITTA' DEL MESSICO - 72 €#3 ANTALYA - 75 €#4 BUENOS AIRES - 76 €#5 MUMBAI - 78 €#6 CHIANG MAI - 79 €#7 KUALA LUMPUR - 83 €#8 RIGA - 84 €#9 NAIROBI - 85 €#10 MANILA - 88 €#11 PATTAYA - 95 € #12 MOSCA - 95 €#13 LIMA - 97 €#14 VARSAVIA - 103 €#15 BALI - 106 €#16 DUBRONVINK - 108 €#17 VALENCIA - 108 €#18 CRACOVIA - 109 €#19 MARRAKECH - 112 €#20 TALLIN - 113 €Anche quest’anno lasminute.com ha stilato una ...

Lo sport va sempre più in Città - cronaca di una rivoluzione : ... sul pendio inventato di Mondeville, per volere della Federazione Europea, che allora sognava un calendario tutto suo e alternativo a quello della Coppa del Mondo. Adesso il parallelo è una festa ...

Ecco quali sono le Città più care al mondo : Parigi - Hong Kong e Singapore al primo posto : Il primato è condiviso da tre città: lo rivela uno studio britannico che confronta prodotti e servizi.

Le 10 Città più care del mondo secondo la classifica di Economist - Sky TG24 - : Nello studio "Worldwide Cost of Living Report" della rivista britannica per la prima volta sono in tre a conquistare il primo posto ex aequo. La prima italiana è Milano al 22esimo posto, Roma si ...

Da Parigi a Hong Kong - ecco le Città più costose : Anno dopo anno si susseguono le liste delle città più costose del mondo: anche per il 2019 un gruppo di ricercatori ha avviato un'indagine per scoprire quali siano. Grazie a una nuova ricerca, sono stati esaminati i prezzi di 150 articoli di 133 città sparse in ...

Rinnovato il protocollo d'intesa tra comune e Città della domenica per qualificare ancora di più offerta e attrattività del parco e ... : Oggi il parco, dopo un'importante opera di restyling delle attrazioni e di investimenti su spettacoli di altissima qualità, continua a lavorare sul rinnovamento dell'offerta ludica affinché la città ...

Reddito di cittadinanza - c’è il rischio che i navigator siano più preparati dei loro capi : di Francesco Giubileo* e Francesco Pastore Il 12 marzo il governo e le Regioni hanno siglato un accordo per “sbloccare” il delicato tema dei navigator, ovvero dei “motivatori/tutor/coaching” che svolgeranno un ruolo fondamentale nel delicato processo di ricollocazione dei destinatari del Reddito di cittadinanza. La versione originale, pensata dal professor Mimmo Parisi, appena nominato Presidente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive ...

Reddito di cittadinanza - “disabili discriminati e delusi : irrisori 50 euro al mese in più. E non andranno a tutti” : Le maggiori organizzazioni italiane delle persone con disabilità si sentono doppiamente “discriminate” e “deluse” dai provvedimenti del governo M5s-Lega in ambito di politiche sociali e Reddito di cittadinanza. Il disappunto è esploso, soprattutto, a seguito degli emendamenti governativi e dei relatori al cosiddetto decretone, presentati in commissione Lavoro e Affari sociali alla Camera. “I nuclei familiari in cui è presente una persona con ...

Stipendio medio Italia : Città e regioni - ecco chi guadagna di più : Stipendio medio Italia: città e regioni, ecco chi guadagna di più Stipendio Italia per città 2019 L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Job Pricing fotografa l’oscillazione degli stipendi tra Nord e Sud Italia. Considerando le regioni in cui si registrano le retribuzioni più alte e quelle più basse si arriva ad avere una differenza media anche di 6mila euro. Stipendio medio Italia: dove si guadagna di più Ancora una volta, la Lombardia figura ...

Blimp : sensori e algoritmi per mappare le Città - con la piattaforma di urban analytics più valore alla pubblicità fisica : Accedere alle informazioni che descrivono cosa fa il consumatore nel mondo reale con l’integrità e la granularità del mondo digitale. Questo è Blimp. Società nata in e-Novia, la Fabbrica di Imprese, Blimp sviluppa tecnologie in grado di generare dati sui flussi delle persone ed integrarli con altre sorgenti, con l’obiettivo di creare informazioni in un mondo fisico che fino ad oggi non li ha mai prodotti. Per realizzare questi obiettivi, Blimp ...

Per la comunità di Sant'Egidio il reddito di cittadinanza non raggiunge i più poveri : 'Non siamo contrari al reddito di cittadinanza, ma siamo favorevoli che raggiunga anche le parti più povere della nostra società'. A parlare in un'intervista a The Post Internazionale, TPI, è Marco ...