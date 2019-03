Berlusconi torna a casa | dimesso dal S Raffaele

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo meno di una settimana dal ricovero e dall'intervento per un'ernia incarcerata, Silvioha lasciato il Sandi Milano e ha fatto ritorno nella suadi Arcore. Come rivela l'agenzia Adnkronos, il Cavaliere è statoquesta mattina alle 12,30 dalla clinica dove era stato portato martedì scorso e dove ha trascorso cinque giorni di convalesenza dopo l'intervento effettuato in urgenza. Le cure per l'ernia inguinale hanno costretto il leader di Forza Italia a saltare la "chiusura" della campagna elettorale in Basilicata.è atteso in settimana a Roma per fare il punto della situazione politica con i suoi e i coordinatori regionali di Forza Italia per mettere a punto la strategia in vista delle Europee e per organizzare l'assemblea nazionale azzurra in programma il 30 marzo all'Eur. Non è escluso nei prossimi giorni nemmeno un incontro con gli altri ...

