Basilicata | tutti i perdenti e contenti che non ammettono sconfitta

Risultati elettorali. Regionali in Basilicata - tutti soddisfatti i leader nazionali : E si dice soddisfatto anche Luigi Di Maio : «Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata», esulta il capo politico del M5s. Poi polemizza con l'informazione perch «gran parte della ...

Basilicata - 12 seggi su 20 per maggioranza Bardi. Tutti gli eletti : Con il premio di maggioranza, il presidente eletto della giunta regionale Vito Bardi potrà contare su una maggioranza in aula di dodici consiglieri. Al termine dello scrutinio, in base all'elaborazione del Viminale, la ripartizione dei seggi è questa: Lega 6, Forza Italia 3, Fratelli d'Italia 1, Idea - Un'altra Basilicata 1, Basilicata positiva Bardi Presidente 1 per la maggioranza; per l'opposizione Carlo Trerotola, Avanti Basilicata 2, ...

Dopo il voto in Basilicata tutti in surplace - chi si muove è perduto : Settembre 1955, velodromo Vigorelli di Milano. Antonio Maspes affronta l'olandese Jean Derkens nei quarti di finale del campionato del mondo di ciclismo su pista. Lo sconfigge anche grazie a quei leggendari 32 minuti di surplace, che lo lanciano verso la vittoria finale ma, soprattutto, lo fanno diventare un mito vivente del suo sport.surplace, ovvero l'arte di fermare la bicicletta restando sui pedali in attesa della mossa dell'avversario. ...

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : La storia politica lucana delle regionali è nel segno del centrosinistra. alle Politiche del 4 marzo 2018 si è registrata un'inversione di tendenza. Il Movimento 5 Stelle ha prevalso con otto seggi ...

Donato Sperduto - sindaco panettiere di San Fele : “Basilicata spero in te - per noi tutti” : Potenza, 20 marzo 2019 – Donato Sperduto, il sindaco panettiere di San Fele (Pz), ha da poco annunciato di essere candidato al Consiglio regionale della Basilicata, a sostegno di Trerotola Presidente. Donato Sperduto è famoso alle cronache per fare il sindaco di San Fele di giorno e il panettiere di notte. In chiusura di una campagna [...]