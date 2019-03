Assisi | Ambasciatori d' Egitto visita la Porziuncola

umbriacronaca

(Di lunedì 25 marzo 2019)- "è il luogo da cui ripartire per costruire un dialogo di pace e fratellanza universale tra tutti i popoli". Questo il messaggio dell'Ambasciatore d'in Italia S.E. Hisham Badr ...

