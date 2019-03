Pif su Salvini | È un bimbominkia che fa il bullo con un 13enne

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Quando hanno prospettato la possibilità che gli venisse concessa la cittadinanza italiana per meriti speciali, Ramy ha risposto in modo spontaneo: "Perché solo a me?". Ramy è uno dei ragazzini che mercoledì scorso si trovava a bordo del bus sequestrato da Ousseynou Sy. Nonostante i suoi 13 anni, con coraggio e freddezza ha prima nascosto il suo telefono cellulare e poi l'ha utilizzato per allertare la sua famiglia e le forze dell'ordine, che sono così potute entrare in azione salvando i 51 ragazzini delle medie e i loro due insegnanti di educazione fisica.Ramy è stato coraggioso e sicuramente merita che gli venga concessa la cittadinanza italiana - come previsto dalla legge - per la sua azione. Nonostante l'opportunità che gli è stata prospettata, ilnon riesce a capire perché solo lui dovrebbe ricevere questo premio e non anche i suoi fratelli e i suoi compagni di scuola ...

salviaticomunis : Palermo, Pif attacca Salvini sulla cittadinanza a Ramy: 'Un bimbominkia' - Daniscandella : 'È solo un bimbominkia. Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni', Pif contro Salvini - paladinoitalian : il bimbominchia da via del suo -