Il messaggio di Paulo Dybala a Ramy Shehata | Sei un eroe | voglio conoscerti

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) L'sms arriva, inatteso, sul cellulare del padre. Per l'esattezza, si tratta di unvocale, che Rami- il ragazzino che assieme al compagno Adam El Hamami ha sventato la tragedia sul bus dirottato – difficilmente potrà mai dimenticare. Il numero è sconosciuto, ma la voce è inconfondibile: "Sono, sei veramente un, vorrei".L'attaccante argentino ha deciso di compiere questo gesto dopo aver letto sui giornali di essere uno degli idoli del tredicenne. Questo ilcompleto:"Ciao Rami, come stai? Spero molto bene. Sono, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero ...

lovstinyoureyes : RT @_homecoming92: Messaggio di Paulo Dybala per #Rami. ?? - FBottarelli : RT @_homecoming92: Messaggio di Paulo Dybala per #Rami. ?? - SilviaJuventus : RT @_homecoming92: Messaggio di Paulo Dybala per #Rami. ?? -