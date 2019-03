I nostri figli lasciati a casa Stop ai ricatti della politica

'Riprendiamoci i nostri figli' : incontro con Antonio Polito : Dai social alla scuola, dalla politica alla Chiesa, dai cattivi maestri fino alla famiglia stessa, che ha commesso gravi errori, importando stili di vita che ne minano il ruolo. "Non ci bastano le ...

Crema - rabbia e stupore dei genitori il giorno dopo la strage sventata : “Perché un pregiudicato con i nostri figli?” : “La dirigente scolastica non ha colpe, è il gestore del trasporto che dovrà spiegarci come fosse possibile avere un pregiudicato alla guida di un mezzo con i nostri figli a bordo. Siamo arrabbiati e spaventati”. Questo lo stato d’animo dei genitori dei bambini delle altre classi della scuola media Vailati, a Crema, il giorno dopo la strage tentata da Osseynou Sy, fortunatamente senza gravi conseguenze dopo la mattinata di ...

Le figlie di Al Bano Cristel e Romina Carrisi a Domenica In : 'Volevamo fare tv - penalizzate dai nostri genitori' : È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. 'Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non ...

Domenica In - sfogo disperato delle figlie di Al Bano : "Per i nostri genitori..." - come sono ridotte : Cristel e Romina Carrisi, le figlie di Al Bano e Romina, ospiti di Domenica In parlano della loro vita a Mara Venier. Raccontano l'infanzia felice a Cellino San Marco e il dolore per la separazione dei genitori. Le due ragazze hanno un solo grande rimpianto: quello di non aver potuto fare carriera n

Young Signorino è tornato ingiustamente dall’oblìo con una canzone e i consigli per educare i nostri figli : Il Presidente Mattarella, giorni fa, ha giustamente parlato di serio problema climatico nel mondo. I venti a passa gradi a inizio febbraio, del resto, non è che siano esattamente naturali. Come non lo sono i quasi venti a metà febbraio. Perché è vero che settimana prossima arriverà da calendario la primavera, ma in genere al caldo ci si arriva gradualmente, non tutto di un botto. Quando succede così, poi, le piante fioriscono prima del tempo, e ...

Ilva - mamme di Taranto protestano davanti al Comune : “nostri figli non sono nemmeno liberi di andare a scuola” : sono tornate con i bambini davanti a Palazzo di Città le mamme del quartiere Tamburi di Taranto. I loro non figli non vanno a scuola da giorni. L’istituto infatti è chiuso per ordine del sindaco, perché troppo vicino alle emissioni della fabbrica e di quelle “collinette ecologiche” costruite negli anni ’70 per impedire alle polveri dell’acciaieria Ilva di arrivare nel quartiere. La procura, però, ha scoperto che ...

Omofobia - Cirinnà (Pd) vs Pillon (Lega) : “Diversità considerata una vergogna”. “Esperimenti sui nostri figli - vomitevole!” : Era un’indagine su Omofobia, razzismo e bullismo ed era stata elaborata, su commissione della Regione Umbria, da un gruppo di docenti del dipartimento Scienze sociali dell’Università di Perugia. Ma il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, su spinta del senatore leghista Simone Pillon e delle associazioni cattoliche, ha bloccato il questionario, che è stato definito “gender”. La questione è approdata alla Camera, ...

Napoli - convegno su cibo e malattie rare : 'I nostri quattro figli e le loro diete speciali' : Infatti, si terrà domani, giovedì 28 febbraio, nel Museo Interattivo Corporea di Città della Scienza l'incontro scientifico e divulgativo 'Nutri-rare: il cibo come medicina, ovvero uno sguardo nel ...

Carl Philip e Sophia di Svezia scrivono un manuale per genitori : «I nostri figli e Internet» : Carl Philip e Sofia di Svezia, l'altra royal family che piace (e conquista i social)Carl Philip e Sofia di Svezia, l'altra royal family che piace (e conquista i social)Carl Philip e Sofia di Svezia, l'altra royal family che piace (e conquista i social)Carl Philip e Sofia di Svezia, l'altra royal family che piace (e conquista i social)Carl Philip e Sofia di Svezia, l'altra royal family che piace (e conquista i social)Carl Philip e Sofia di ...

Eros apre in Germania il tour della svolta verde : "Salviamo gli oceani e la Terra per i nostri figli" : Un'enorme tendone di tulle nero trasparente copre il proscenio. Poco prima che inizi il concerto sul tessuto viene proiettata l'immagine di un enorme albero. «Il mio album più recente - spiega Eros ...

Harry - le paure di un papà : «Che mondo lasceremo ai nostri figli?» : Harry, il più amato del reameHarry, il più amato del reameHarry, il più amato del reameHarry, il più amato del reameL’arrivo di un figlio, per un genitore, mette in moto una tempesta di emozioni. Felicità, innanzitutto, ma anche qualche preoccupazione. Harry d’Inghilterra non fa eccezione e, oltre al naturale entusiasmo per l’imminente paternità, nella sua testa si aggirano pure alcune paure: «In qualità di persona che sta per diventare padre», ...

Francesco Renga : "Io e Ambra abbiamo messo sempre al centro i nostri figli" : Francesco Renga, intervistato, oggi, da Tiberio Timperi a 'La Vita in diretta', ha aperto il proprio cuore, in particolare sui figli Leonardo e Jolanda, nati dall'unione con l'ex compagna, Ambra Angiolini: Spero di essere un buon padre. Amo stare con i miei figli. Mi piace guardarmi attraverso il loro sguardo. Ho smesso di essere figlio, ho capito tante cose nuove da quando ho avuto loro. ...

Raoul Bova : "L'accoglienza ci contraddistingue - ma bisogna dar sicurezza ai nostri figli. Il Made in Italy? Dovremmo esserne fieri" : È felice oggi Raoul Bova: papà per quattro volte, si dice oggi sereno e immerso in un mondo nuovo. La sfera famigliare lo arricchisce sempre di più ogni giorno, dice, e con l'arrivo della piccola Alma torna il sorriso e la serenità di un momento intenso coni sui quattro figli. È immerso nel lavoro con diverse nuove produzioni nazionali e internazionali, e dove interpreterà ruoli diversi da quelli a cui ...

