Gli accordi con la Cina stanno creando più di qualche frizione nel governo 

(Di domenica 24 marzo 2019) Ricadute positive per l'Italia e nessun rischio per la sicurezza nazionale. Così a fine giornata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime su Facebook la sua soddisfazione per la firma suglitra Italia e, nell'ultimo giorno della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Italia. "Il Memorandum sulla Belt and Road, sottoscritto per nostro conto dal vicepresidente Luigi Di Maio - sottolinea il premier - costituisce un importante segnale di attenzione del Governo italiano verso questo progetto di connettività euroasiatica".Tenendo a precisare che "questa collaborazione viene impostata in stretto raccordo con la Strategia dell'Unione europea sulla connettività euroasiatica e nel pieno rispetto dei principi, oltre che di reciprocità, anche di trasparenza, inclusività, sostenibilità fiscale ed ambientale, come ben evidenziato ...

