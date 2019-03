Cittadinanza a Ramy | Pif contro Salvini | «Ministro bimbominkia»

L’autista del bus resta in carcere. Salvini gela Ramy : “Vuole Cittadinanza? si faccia eleggere” : Deve restare in carcere Ousseynou Sy, L’autista che mercoledì ha dirottato un bus con 51 bambini a bordo e gli ha dato fuoco. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 47enne di origine senegalese, accusato di sequestro di persona e strage con f...

Bussetti - 'sì Cittadinanza a Ramy' : CONEGLIANO, TREVISO,, 23 MAR - "Se a Ramy dovesse essere concessa la cittadinanza italiana sarei più che mai favorevole". Così il ministro per l'Istruzione, Marco Bussetti, sull'ipotesi di ...

Bus in fiamme - Ramy : “Cittadinanza? Un sogno. Ma anche per i miei compagni”. La madre di Adam : “L’Italia è il loro Paese” : Ramy e Adam sono i due protagonisti del salvataggio dei 51 bambini dell’autobus di Crema che due giorni fa è stato dirottato e poi dato alle fiamme dal 47enne Ousseynou Sy. I due che hanno dato l’allarme, uno chiamando i carabinieri, l’altro chiamando la madre. “Eroi”, sono stati definiti, mentre loro rifiutano questa narrazione, sia per quel che riguarda quanto accaduto mercoledì all’interno del bus sia per quel ...

Ramy - lo studente eroe : "La Cittadinanza? La sogno. Ma dovrebbero darla anche ai miei fratelli e compagni stranieri" : "Se mi daranno davvero la cittadinanza italiana sarò felice. Per essere schietti, è il mio sogno. Ma allora dovrebbero darla anche a mio fratello e ai miei compagni di classe di origine straniera che vivono in Italia da tanto tempo e magari sono pure nati qui". Questo è il desiderio che Ramy Shehata confessa in un'intervista a Il Corriere della Sera. Il ragazzo si è reso protagonista insieme ai compagni del ...

Bus dirottato : il governo darà la Cittadinanza italiana al giovane Ramy Shehata : Il governo gialloverde ha deciso di concedere la cittadinanza italiana per motivi speciali al giovanissimo Ramy Shehata, il bimbo di 13 anni che ieri pomeriggio, mentre era a bordo dell'autobus dirottato da Ousseynou Sy a San Donato Milanese, ha chiamato per primo il 113 ed è riuscito a lanciare l'allarme.Il bimbo, nato in Italia da genitori egiziani, è riuscito insieme ad un compagno di nascondere il proprio telefono ...

Giorgia Meloni - autobus in fiamme : "Via la Cittadinanza al senegalese - diamola a Ramy" : "Togliere immediatamente la cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a Ramy, il dodicenne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d'accordo?". Giorgia Meloni con un post su Twitter rilancia l'idea di Matteo Salvini ma aggiunge anche di

Viminale accelera per dare Cittadinanza a Ramy - eroe del bus di Milano - : Il tredicenne di origini egiziane è stato il primo a chiamare i soccorsi all'interno del pullman dirottato dall'autista . Di Maio: "Ha messo a rischio la propria vita, diamogli la cittadinanza per ...