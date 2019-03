Bimbo muore dopo circoncisione, si indaga per omicidio colposo (Di domenica 24 marzo 2019) Bimbo muore dopo circoncisione, si indaga per omicidio colposo



Il bambino di 5 mesi è deceduto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è arrivato in condizioni disperate da Scandiano. I genitori avevano cercato di operarlo in casa







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di domenica 24 marzo 2019), siperIl bambino di 5 mesi è deceduto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è arrivato in condizioni disperate da Scandiano. I genitori avevano cercato di operarlo in casaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fattoquotidiano : Reggio Emilia, circoncisione in casa fatta dai genitori: muore bimbo di 5 mesi - repubblica : Reggio Emilia, bimbo di cinque mesi muore dopo circoncisione in casa - VinnieVegaPF : Ma come si può convivere con portatori di culture da savana? Ma ci rendiamo conto di chi ci siamo messi in casa? Ma… -