Biathlon : Conte "Anno indimenticabile" : Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commenta la conquista della Coppa del mondo da parte dell'atleta azzurra.

Biathlon : Conte 'Anno indimenticabile' : Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commenta la conquista della Coppa del mondo da parte dell'atleta azzurra.

Biathlon - anche il Premier Giuseppe Conte esalta la Wierer : “straordinario traguardo” : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno portato altissima la bandiera dell’Italia nel mondo del Biathlon, arrivano i complimenti del Premier “Dopo le cinque medaglie e i due titoli mondiali, per la prima volta l’Italia vince la Coppa del Mondo di Biathlon. Complimenti a Dorothea Wierer per questo straordinario traguardo. Brava anche Lisa Vittozzi, seconda. Un anno indimenticabile per il Biathlon italiano“. Lo scrive ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Dorothea Wierer : “Contenta di essere riuscita a conquistare la Coppa di specialità” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa di specialità dell’inseguimento al termine della gara odierna valida per la Coppa del Mondo di Biathlon ma non è riuscita a chiudere il discorso per la classifica generale: l’azzurra resta comunque la favorita numero uno davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi ed alla slovacca Anastasiya Kuzmina. Di seguito le dichiarazioni a fine gara dell’azzurra al sito federale: “Sono contenta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contendono la Sfera di cristallo : E dopo lo show dei Mondiali 2019 ad Oestersund (Svezia), è tempo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia). Reduce da una rassegna iridata estremamente positiva (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), l’Italia vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi sulla celebre collina di Holmenkollen dove si terranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), ...