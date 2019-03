Argentina | Maradona è durissimo | “Questa squadra non merita la maglia”

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) E’ solito a dichiarazioni abbastanza forti, spesso quando si tratta della nazionale. Diego Armandonon nasconde la sua amarezza nell’andare contro l’Albiceleste, sconfitta in amichevole contro il Venezuela.“Questanonla maglia“, spiega il Pibe de Oro durante la conferenza stampa in Messico dopo la partita dei Dorados (lache allena). “L’? Non l’ho vista, non guardo film horror. Gli inetti che continuano a governare la Seleccion, credevano che avrebbero vinto col Venezuela? Il Venezuela è unapreparata e contro l’ha avuto gioco facile. Continuando così l’non vincerà una partita, mi spiace“.“Mi sento molto argentino – prosegue – così come la cucciolata di allenatori e giocatori che, credo, la pensano come me. Parlo ...

