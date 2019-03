75 anni dall' eccidio delle Fosse Ardeatine

Ambiente - dalla tempesta Vaia danni per 630 milioni di euro : distrutti 42mila ettari di boschi : La tempesta Vaia, che si è abbattuta nel Nord-Est tra il 27 e il 29 ottobre 2018, con la sua furia di venti di oltre 200 km l’ora, ha provocato la distruzione completa di 41.491 ettari di boschi e dunque l’abbattimento di oltre 8,6 milioni di metri cubi di legname, 7 volte la quantità di tronchi da sega in media lavorati annualmente in Italia. E un danno economico che si aggira sui 630 milioni di euro, dei quali 434 mln solo di massa ...

Fabrizio Frizzi : nell'anniversario dalla morte la Rai gli dedica una settimana di omaggi : Era il 26 marzo di un anno fa quando l'Italia apprese la notizia che Fabrizio Frizzi era morto. In questi giorni, ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, la Rai sceglie di omaggiare il conduttore ricordandolo nelle sue più celebri apparizioni in tv: a lui saranno infatti dedicati una serie di ricordi durante tutta la settimana all'interno varie trasmissioni di Rai 1, di Rai 2 e di Rai 3. L'omaggio della Rai: i programmi tv dedicati a ...

Bollo auto 2019 : prescrizione in due anni dalla notifica - quando è reale : Bollo auto 2019: prescrizione in due anni dalla notifica, quando è reale prescrizione Bollo auto dalla notifica quando si parla di Bollo auto non pagato spesso ci si chiede quando avviene la prescrizione della tassa, una volta avvenuta la notifica. Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento alla Legge, e più precisamente alla Legge n. 296/2006, articolo 163 comma 1. Qui si stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei ...

Bologna - fratelli di 11 e 14 anni morti precipitati dall'ottavo piano. Il padre : «Stavo facendo la doccia» : Tragedia a Bologna: due ragazzi, fratelli di 11 e 14 anni sono morti. I ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Bologna - due fratelli di 11 e 14 anni muoiono cadendo dall’ottavo piano : interrogati i genitori : Due fratelli di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato 23 marzo intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Il padre Heitz Chabwore, solo in casa con loro ...

Bologna - fratelli di 11 e 14 anni morti precipitati dall'ottavo piano. Erano in casa col padre portato in questura : Tragedia a Bologna: due ragazzi, fratelli di 11 e 14 anni sono morti. I ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Bologna - precipitano dall’ottavo piano. Morti due ragazzi di 11 e 14 anni | : È successo questa mattina intorno alle 10 in via Quirino di Marzio. Il padre è stato accompagnato in questura

Cadono dall'ottavo piano - a Bologna muoiono due ragazzini di 14 e 11 anni - : Il 118 arrivato sul posto ha tentato invano di rianimare i ragazzini. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. Il padre è stato portato in questura per essere ascoltato. I ...

Bologna. Giù dall’ottavo piano in via Quirino di Marzio : morti due ragazzi di 14 e 11 anni : Tragedia alla periferia di Bologna. Due ragazzini kenioti di 14 e 11 anni sono morti. I due minorenni sono precipitati

Bologna - fratelli di 11 e 14 anni morti precipitati dall'ottavo piano. Erano in casa col padre - vicini sotto choc : Tragedia a Bologna: due ragazzi, fratelli di 11 e 14 anni sono morti. I ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Bologna - ragazzini di 14 e 11 anni precipitano dall'ottavo piano di un palazzo : deceduti : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 10:00 alla periferia di Bologna, precisamente in via Quirino di Marzio, dove due ragazzini di 14 e 11 anni sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina. Non si conoscono ancora le cause del dramma, che quasi certamente saranno chiarite dagli inquirenti nelle prossime ore. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i vicini avrebbero assistito impotenti alla ...

Bologna - morti due ragazzi di 11 e 14 anni caduti dall'ottavo piano : inutili i tentativi del 118 : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - morti due ragazzi di 11 e 14 anni caduti dall'ottavo piano : inutili i tentativi del 118 : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - due ragazzini caduti dall'ottavo piano/ Palazzo Barca - morti a 11 e 14 anni : Bologna, due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo essere caduti dall'ottavo piano del Palazzo Barca in via Quirino di Marzo: sarebbe stato un incidente