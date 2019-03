Trump | Siria libera da Isis | noi vigili

"Isis sconfitto in Siria" : dopo Trump - Forze democratiche confermano | : Il Califfato "è stato spazzato via dalla Siria", è "al 100% eliminato", aveva detto ieri un portavoce di Washington. Poi anche Trump aveva parlato della sconfitta definitiva. Oggi le Sdf confermano "...

Svolta Trump "alture Golan sono di Israele"/ Ira Siria-Erdogan "non lo consentiremo" : Svolta Trump, ira Medio Oriente: 'Alture del Golan sono di diritto di Israele'. Caos Siria e Erdogan, 'gravi dichiarazioni, non lo consentiremo'

Trump : “Israele è sovrano sul Golan”. Ira di Russia e Siria : “Parole irresponsabili”. Turchia : “Si va verso una nuova crisi” : Dopo Gerusalemme, il Golan. Donald Trump mette in discussione un altro caposaldo dei labili equilibri geopolitici in Medio Oriente. “Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che hanno un’importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti. Il riconoscimento americano ...

Trump 'È tempo di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan siriano' : ... è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan', ha scritto il presidente, imponendo ancora una svolta pro-Netanyahu alla politica della sua ...

Trump a Erdogan : Siria - zona cuscinetto : 1.06 Telefonata fra Donald Trump e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla Siria. I due leader, informa la Casa Bianca, "hanno concordato di continuare a coordinare la creazione di una safe zone" e hanno sottolineato che il capo del Pentagono ad interim Patrick Shanahan e il capo dello stato maggiore delle forze armate Usa, Joseph Dunford riceveranno le loro controparti a Washington questa settimana per ulteriori colloqui.

L'Europa risponde no a Trump I jihadisti presi restino in Siria : La Francia, attraverso il ministro della Giustizia Nicole Belloubet, replica che 'non risponde ad ingiunzioni' e che per il momento intende seguire la sua attuale politica, di decidere 'caso per caso'...

Trump vuole i soldati europei in Siria e uomini dell’Isis in Europa : New York. Prendete una delle idee più detestate dai sovranisti-populisti: un intervento militare occidentale in Siria. E prendete anche un’altra idea molto detestata dai sovranisti-populisti: quella di rimpatriare gli uomini e le donne con passaporto occidentale e spesso di origini straniere che neg

Gli Stati Ue dicono no a Trump : i foreign fighter catturati in Siria non torneranno nei loro Paesi : L'Europa non rivuole indietro i foreign fighter. La richiesta avanzata dal presidente americano, Donald Trump, di riprendersi gli 800 combattenti stranieri dell'Isis catturati dai curdi trova nell'Ue solo porte chiuse. Intanto continua l'assedio delle Forze democratiche Siriane ai combattenti nel villaggio di Baghuz, nel sud-est della Siria. I curdi hanno lanciato un ultimatum ai miliziani dell'Isis, si stima siano 300 quelli che ancora ...

Trump : "Isis sconfitto - via le truppe Usa dalla Siria" : Donald Trump annuncia via Twitter il trionfo sul Califfato e il ritiro delle truppe americane dalla Siria. 'Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%' sullo Stato islamico', ha affermato il ...

Siria - la minaccia di Trump : "Prendetevi i jihadisti o li libereremo" : ...

Siria - Trump : Europa processi 800 combattenti Isis o li liberiamo - : Il presidente Usa su Twitter conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria dopo "la vittoria" sullo Stato islamico. Poi si rivolge a "Gb, Francia, Germania" e chiede di prendersi in carico ...

