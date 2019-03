Schianto nella notte | morti tre giovani | ferita una ragazza

Napoli - Schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un' auto mobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Noto - Schianto nella notte in scooter : morti due ragazzi di 16 e 17 anni : Drammatico incidente stradale nella notte in via Montessori, a Noto, nella provincia di Siracusa. Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, sono morti. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi erano su uno scooter e per cause da accertare si sono scontrati con un'automobile.Continua a leggere