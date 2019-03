Scherma | Fiamingo argento

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo! La siciliana è seconda a Chengdu : A due anni dall’ultima volta (vittoria a Budapest) Rossella Fiamingo ritorna sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. La siciliana ha chiuso al secondo posto a Chengdu , venendo sconfitta solamente in finale dalla francese Helene Ngom, alla sua prima vittoria in carriera. La transalpina si è imposta per 15-12, recuperando anche tre stoccate di ritardo all’azzurra. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Barcellona vince Vivian Kong. Fiamingo - Navarria e Clerici escono agli ottavi : Asia padrona nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona . Finale tutta asiatica sulle pedane spagnolo con la vittoria della rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, sulla sudcoreana Hyein Lee con il punteggio di 15-12. Sul podio ci sono salite anche l’estone Kristina Kuusk e la polacca Aleksandra Zamachowska, che sono state sconfitte rispettivamente da Kong per 15-11 e da Lee per 15-7. Purtroppo è un’altra ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Mara Navarria pronta a tornare sul podio - Rossella Fiamingo in cerca di riscatto : Il primo Grand Prix di spada della stagione si svolgerà questo fine settimana a Doha (Qatar). In campo femminile ci sarà una situazione particolare in casa Italia, visto che nelle prime due tappe di Coppa del Mondo sono state protagoniste le giovani azzurre, mentre le atlete più titolate non sono riuscite a fare la differenza. In questo senso, la campionessa del mondo Mara Navarria punterà a centrare il primo podio stagionale. La 33enne nativa ...