Quanti sono gli italiani andati a combattere con l’Isis?

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)sarebbero i foreign fighters pro-jihad partiti in questi anni dall’Italia per affiancare i miliziani Isis in Siria (dove in queste ore è caduta l’ultima roccaforte di Daesh) e in Iraq? 180, di cui una dozzina di nazionalità italiana. Il resto è formato da stranieri che hanno soggiornato nel nostro Paese o chetransitati per svariati motivi sul nostro territorio. In altri Paesi il numero di aspiranti jihadisti pronti a ingrossare le file delè stato più marcato.A fornire questi dati è la relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza, curata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che sovrintende alle attività di AISE e AISI, i nostri 007. Secondo la relazionein tutto 12 i militanti filo-jihadisti rientrati in Italia dalle zone di guerra. Di questi, 5attualmente in carcere mentre ...

trash_italiano : me: *controllo quanti soldi mi sono rimasti* also me: - MSF_ITALIA : Fonti locali in #Libia parlano di un nuovo naufragio, con 44 dispersi. Ma quanti altri naufragi ci sono stati di… - rtl1025 : ?? '#Salvini parla di estendere una #FlatTax che non esiste, costo 59 miliardi. #DiMaio dice no, ma vuole salario mi… -