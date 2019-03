Non basta Lautaro | Argentina Messi ko

Euro 2020 : volano Inghilterra e Francia - CR7 Non basta al Portogallo : ROMA - Vince e diverte l' Inghilterra che domina 5-0 la Repubblica Ceca con tre gol di Sterling. Poche opportunità per Schick , che si fa ammonire e viene sostituito a otto minuti dalla fine. Facile ...

ATP Miami – Sonego ko secondo turno : l’azzurro lotta ma Non basta - Isner trionfa in due set : Sonego si arrende ad Isner: il giovane azzurro eliminato al secondo turno del torneo ATP di Miami secondo turno amaro per Sonego: il tennista italiano è stato mandato al tappeto dallo statunitense Isner. Il giovane numero 106 del ranking ATP ha lottato in entrambi i set di gioco, ma è stato costretto ad arrendersi al suo avversario, numero 9 della classifica mondiale. Il match è terminato dopo un’ora e 51 minuti di gioco col ...

MotoGp - cucchiaio Ducati Non bastano 7 ore di udienza - la sentenza slitta a lunedì : 'C'era comunque tutto il tempo di contestare prima del gp, questo ricorso stravolge il nostro mondo: un tempo certe cose si risolvevano all'interno dell'associazione costruttori, ora c'è il rischio ...

Imperia : dirigente di Forza Italia querela 102 persone dopo un post su 'Dj Fabo' - a Dulbecco Non basta la lettera di scuse - chiesto un ... : Dulbecco, finito ieri nella cronaca dei giornali locali e nazionali per le sue parole che auspicavano la pena di morte per Ousseynou Sy , aveva querelato chi lo aveva attaccato su Facebook dopo un ...

Basket - Nba : San Antonio ferma la corsa - super-Harden Non basta a Houston : WASHINGTON - Dopo nove vittorie consecutive si ferma la rincorsa di San Antonio verso i piani alti della Western Conference. All'AT&T Center gli Spurs, 42-30, si fanno sorprendere 110-105 dai Miami ...

Live-Non è la D’Urso - al secondo appuntamento arriva un importante calo di ascolti : Wanna Marchi e Leo Blanco Non sono bastati (com’era prevedibile) : Al secondo appuntamento arriva un importante calo per gli ascolti di “Live-Non è la D’Urso”, il talk show del mercoledì sera di Canale 5 è stato visto da appena 2.331.00 telespettatori con il 13,95% di share in onda fino a notte fonda. La serata è stata vinta da Alessandro Siani con il film in replica “Si accettano miracoli” seguito su Rai1 da 3.295.000 e il 14,39%, così come hanno portato a casa ottimi risultati la ...

Welfare - la palestra Non basta più : quando l'azienda "vuol bene" ai dipendenti : ROMA - basta con la palestra frequentata fianco a fianco con compagno di scrivania, con l'asilo nido nei locali della ditta o con i voucher spesa da spendere tutti insieme nello stesso supermercato. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden Non bastano ai Rockets - Spurs KO Nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

Basket - Eurolega 2019 - 27a giornata : un Mike James mostruoso Non basta a Milano - il Real Madrid vince 92-89. Venerdì sfida chiave col Panathinaikos : Lotta, ma perde l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in casa del Real Madrid: al WiZink Center, nome commerciale del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, finisce 92-89 in favore degli uomini allenati da Pablo Laso nel 27° turno di Eurolega 2018-2019, nonostante un mostruoso Mike James da 35 punti, suo miglior bottino stagionale. La vittoria del Panathinaikos per 72-70 sul Baskonia fa sì che adesso ci siano quattro squadre con lo ...