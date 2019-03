Incidente nella notte a Reggio Calabria | morti a 18 anni Cristian e Michele | amici

Incidente frontale nella notte - morti due amici di 18 anni. Feriti due coetanei : Due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un Incidente stradale, con uno scontro frontale tra due auto, avvenuto sulla...

Tragedia nella notte : tre ragazzi perdono la vita in un Incidente stradale - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Tre ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Le vittime sono Davide Cazzato, 19 anni, ...

Strage nella notte in Puglia - tre giovani morti in un Incidente : addio Davide - Sarah e Giulia : Tre giovanissimi morti e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Le vittime sono Davide Cazzato 19enne di Brindisi, Sarah Pierri 18enne di Tuturano e Giulia Capone 17enne di San Pietro Vernotico. Giulia Capone e Davide Cazzato sono morti sul colpo mentre Sarah Pierri è deceduta in ospedale ...

Aliante precipita nellAretino - muore il pilota di 74 anni - La vittima perse il fratello in un Incidente analogo : Un Aliante è precipitato a Castroncello, località nel comune di Castiglion Fiorentino, Arezzo,: morto l'uomo che pilotava il velivolo. A dare l'allarme è stato un passante. Enzo Acanti, 74 anni, ha ...

Il Paradiso delle signore spoiler 7 marzo : Adelaide ha un Incidente nella serra : Giovedì 7 marzo andrà in onda una nuova puntata della soap Il Paradiso delle signore. Nel corso dell'episodio, Adelaide rimarrà vittima di un incidente nella serra. In casa Guarnieri continuerà ad esserci un clima di tensione in vista dell'arrivo di Andreina Mandelli. Al Paradiso, invece, Oscar chiederà a Irene di tenere sotto controllo Clelia, ma Roberta li scoprirà e cercherà di rovinare i loro piani....Continua a leggere

Incidente su via Gravinella - ferita una fasanese : Si evidenzia il problema della pericolosità delle arterie alternative alla statale 172, sulla quale si stanno eseguendo lavori , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; FASANO " E' di un ...

Castellammare - Incidente nella galleria di Seiano - coinvolti due veicoli. Nessun ferito : Violento impatto, fortunatamente senza conseguenze, nella galleria di Seiano, fra Castellammare e Vico Equense nel primo pomeriggio di ieri. Due vetture si sono scontrate frontalmente, per cause ...

Incidente Emiliano Sala - che cosa è emerso dal rapporto sull'aereo caduto nella Manica : Il rapporto ha confermato che né il pilota né il velivolo monomotore erano stati autorizzati per uso commerciale sul Canale...

Incidente spettacolare con 21 auto coinvolte nella famosa gara di Nascar a Daytona : Al Daytona International Speedway, il tempo delle gare Nascar in Florida, un Incidente spettacolare ha coinvolto ben 21 vetture in gara. Durante la "500 Miglia" alcune auto sono venute in contatto ...

Incidente nella notte sulla Villa d'Almè-Dalmine : muore ragazzo di 19 anni : Dalmine , Bergamo, , 17 febbraio 2019 - Incidente mortale nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio nella Bergamasca. Un ragazzo di 19 anni residente a Ubiale è deceduto. Il giovane si trovava ...

Vicenza - tragico Incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Senise : Incidente nella galleria spogliamonaco - traffico rallentato - un uomo portato in ospedale

Incidente Modica - nella classe di Vanessa una tragedia simile : La tragica notizia della morta di Vanessa, morta in un Incidente a Modica si è diffusa lasciando sgomenti tutti. Mesi fa era morto un compagno classe