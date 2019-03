Hoeness | ' Guardiola sa come farsi comprare i calciatori dallo sceicco del City'

sport.sky

(Di sabato 23 marzo 2019) ... nel quale il Bayern vinse tre volte la Bundesliga, due volte la Coppa di Germania, una Supercoppa europea e una Coppa del Mondo per club.

Fprime86 : RT @tuttosport: #Hoeness: «#Guardiola se vuole un giocatore sa come farselo comprare» - tuttosport : #Hoeness: «#Guardiola se vuole un giocatore sa come farselo comprare» - CorSport : #Hoeness: «Ecco come #Guardiola si fa comprare i giocatori» -