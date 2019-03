Di Maio su Salvini | lui ha diritto di parlare | io dovere di fare

Via della seta - Salvini critica la Cina. Di Maio : "Parli pure - io ho il dovere di fare" : Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere, l'Italia è arrivata prima con la Cina". Da parte sua il premier Giuseppe Conte , in un post su Facebook, scrive: "Sul piano della ...

Cina-Italia - firmati gli accordi commerciali. Botta e risposta tra Di Maio e Salvini : Il dado è tratto, il Memorandum of Understanding sottoscritto in queste ore a Villa Madama dal premier italiano Conte e dal presidente cinese Xi Jinping è Storia, quella, non priva di polemiche, del primo tra i Paesi del G7 ad aderire ufficialmente alla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta. All’indomani del fastoso arrivo di Xi Ji...

Via della Seta - Di Maio : “Italia arrivata prima - ma non vogliamo scavalcare partner Ue. Salvini? Io penso ai fatti” : Nel giorno del bilaterale tra Italia e Cina a Villa Madama a Roma, con la presenza del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte, è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a rivendicare: “Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza valgono 2,5 miliardi di euro. Accordi che hanno un potenziale di 20 miliardi di euro”. “Irritazione da parte di ...

