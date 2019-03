Cultura & Ambiente | tornano in tutta Italia le Giornate FAI di Primavera

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI invita tutti a partecipare alleFAI diper guardare l’come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.Giunta ormai alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a questa straordinaria cerimonia collettiva, appuntamento irripetibile del nostro panoramale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori. Anno dopo anno leFAI disuperano se stesse: questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei 325 gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni – Delegazioni regionali, provinciali e Gruppi Giovani – e grazie ai 40.000 ...

GassmanGassmann : Certo che l’impressione è quella di un paese che ,tranne alcuni rari esempi,è rappresentata da personaggi dello spe… - marattin : Il “partito dei ricchi” era quello che per i giovani ha fatto la decontribuzione per i neo-assunti (under 35 anni)… - matteosalvinimi : Tanta saggezza incontrata nel mio giro in Basilicata, una terra piena di bellezza e di cultura, che conoscevo poco… -