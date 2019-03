Cina | una Palermo blindata pronta ad accogliere Xi Jinping

Il patto del calcio : una partita di serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

Castellana - 'Una vita in cuCina' ai fornelli dell'alberghiero : vince la Svezia su Irlanda e Serbia : "Project Sport", Autolinee Roberto; Dongiovanni S.r.l., Cantine Coppi di Coppi Antonio Michele, Degalo Sistemi S.r.l., Campanella Antonio Impianti, Cantine Paolo Leo S.r.l., Vigilanza S.r.l., Cantine ...

Serie A in Cina - lo sdegno di Astorre (PD) : “E’ una follia - il governo intervenga” : Fa rumore la notizia rimbalzata quest’oggi, pubblicata dal Financial Times, in merito al progetto di far disputare una partita del campionato italiano in Cina al centro degli accordi tra China media Group e i vertici del calcio italiano. A questo proposito si è espresso su Facebook il senatore del Pd Bruno Astorre, che ha manifestato tutta la sua indignazione verso una scelta senza precedenti: ”Se la notizia di giocare una ...

La Serie A trasloca in Cina - la politica insorge : “è una follia” : Il PD ritiene una follia quella di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina ”Se la notizia di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina venisse confermata sarebbe una follia. Il governo smentisca o intervenga per fermare questo progetto che è uno schiaffo a milioni di tifosi, oltre che al Paese’‘. Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Bruno Astorre in merito a ...

Cina - Mattarella mette i paletti : "Sia una strada a doppio senso" : "L'Antica via della seta fu strumento di conoscenza. Anche la nuova deve essere strada a doppio senso in cui devono correre merci, idee e culture". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping Segui su affaritaliani.it

Calcio - idea per una gara di A in Cina : 11.27 Una partita del campionato di Serie A in Cina "nei prossimi tre anni e con un budget adeguato". E' il progetto a cui starebbe lavorando la Lega di A,in collaborazione con la FederCalcio e China Media Group, principale gruppo media dello stato cinese. Di questo progetto si parlerà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino,il presidente ...

