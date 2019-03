Brexit | un milione in piazza a Londra per chiedere il secondo referendum

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. No-Brexit - un milione in piazza - 23 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un milione in piazza a Londra per manifestare contro l'uscita dall'Unione Europea, 23 marzo 2019,

Brexit nel caos - a Londra oltre un milione di persone in marcia per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...