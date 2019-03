meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una App con il ‘bollino di qualità’, approvata dai, per sapere rapidamente se c’è un’infiammazione alle. E’ la novità presentata dalla Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), in occasione del XIX Congresso internazionale Personalized Periodontology che si chiude domani a Rimini. L’applicazione ha l’obiettivo di aiutare gli italiani a capire quando e se sia il caso di andare dall’odontoiatra per valutare lo stato didelle. Inutili per valutare i fattori di rischio, secondo i, l’esame della saliva e i test genetici, ancora non in grado di predire le malattie gengivali.Gli specialisti ricordano che 20 milioni di italiani hanno spessoarrossate, che sanguinano o si ritraggono: segno di un’infiammazione da non trascurare, perché può trasformarsi in una ...

