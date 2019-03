Pullman incendiato | Osusseynou Sy non si pente | ' Lo rifarei cento volte'

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ilda Ousseynou Sy ha destato scalpore e rabbia, la politica tutta o quasi ha condannato il terribile gesto del senegalese. L'uomo, che è cittadino italiani da molti anni, ora si trova nel carcere di San Vittore e non mostra alcun segno di pentimento, anzi, rivendica il gesto e dichiara di essere pronto a compierlo altre 100in fiamme, senegalese contestato anche in carcere Il senegale sequestratore non chiede perdono per quanto fatto, rivendica veemente il suo attacco e davanti ai magistrati spiega il motivo: "Era una cosa che dovevo fare...l'ho fatto per mandare un segnale all'Africa, per far rimanere gli africani in Africa" ha detto. Parole dure che evidenziano la determinazione dell'attentatore, frasi che come ribadisce anche il Corriere confermano la matrice terroristica del suo gesto. L'autista del pulmino non ha paura neppure del lungo processo ...

