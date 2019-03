L' uomo e la sua evoluzione

Scienza : dal veleno di ragno un aiuto per la potenza sessuale dell’uomo : Roma, 14 marzo 2019 – La disfunzione erettile è un problema molto diffuso e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Per il 2020 si stima infatti saranno circa 322 milioni i pazienti affetti da tale patologia nel mondo. Talvolta la disfunzione erettile può essere un segnale di una sofferenza metabolica o cardiovascolare, altre [...]

È stato arrestato l’uomo che aveva dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie - a Reggio Calabria : È stato arrestato Ciro Russo, l’uomo che il 12 marzo a Reggio Calabria aveva dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie, nel parcheggio di un liceo nel sud della città. Russo, che aveva dei precedenti per maltrattamenti in famiglia

A Reggio Calabria un uomo ha dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie - che è stata gravemente ferita : Questa mattina a Reggio Calabria un uomo ha dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie, nel parcheggio di un liceo nel sud della città. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9 di mattina, scrive Repubblica, davanti a

uomo uccide il suo ex suocero perché abusava di sua figlia - si pensa a una trappola : Rozzano, alle porte di Milano: un Uomo esasperato ed infuriato uccide il padre della sua ex moglie accusato di aver molestato la sua nipotina di appena 5 anni. Sarebbe questo il movente che, due giorni fa, ha spinto l'ex genero del 63enne Antonio Crisanti a mettere fine alla vita di quest'ultimo. L'assassino e il suo complice si sono costituiti oggi ai carabinieri, i loro nomi sono Emanuele Spavone, 34 anni, e Achille Mauriello di 27. Il fatto è ...

Texas - uomo uccide sua figlia di due anni a martellate : 'È stato il governo a obbligarmi' : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas, dove un 26enne, Yovhanis Roque, ha ucciso sua figlia di soli due anni a martellate. L'episodio in questione si è verificato la scorsa settimana. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale americana, dopo la perdita della moglie in un grave incidente stradale, in cui Roque stesso era restato gravemente ferito, appariva molto cambiato e con ...

Alba Parietti : “Due anni fa avrei lasciato tutto per un uomo. Non voglio svelare la sua identità”. Ma il settimanale Oggi rivela : è Ezio Bosso : “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo“, parola di Alba Parietti che confessa al settimanale Oggi, domani in edicola, che era pronta a mollare tutti per scappare con la persona dei suoi sogni: “Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo ...

Marghera - uomo di 43 anni accoltella sua moglie e si autodenuncia : arrestato : A Marghera, in provincia di Venezia, una donna di 52 anni, Claudia Bortolozzo, è stata accoltellata nella casa dove viveva con suo marito Gianfranco Duini, quarantatreenne residente in piazza Mercato. Sembrerebbe che l'uomo si sia recato in camera da letto e abbia aggredito la donna, che probabilmente stava già dormendo. Subito dopo l’accaduto l’uomo si è autodenunciato al 113 e poco dopo l'allarme i soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, ...

Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere : Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere. Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni: con un falso nome contattava

La commovente lettera di un papà all’uomo che ha intrattenuto la sua bimba : Non è facile viaggiare, per un genitore coi bimbi piccoli. Soprattutto se quel genitore è single (o comunque viaggia solo). Si ha sempre il timore che il bambino faccia dei capricci, che si annoi, che dia fastidio agli altri viaggiatori. Ed ecco dunque che ci si inventa tutta una serie di attività per tenerlo occupato. Talvolta, però, un aiuto arriva da chi meno ce lo si aspetta: uno sconosciuto che, in aeroporto, si trasforma in una dolcissima ...

Se tra uomo e donna non tornano i conti sul numero di partner sessuali : Le donne fingono l'orgasmo e gli uomini barano sul numero di partner sessuali? Quest'ultima considerazione si evince da un lavoro uscito qualche mese fa sul Journal Sex Research . I ricercatori si ...

A Vercelli un uomo ha dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex fidanzata - che è stata ricoverata in gravi condizioni : Questa mattina a Vercelli un uomo ha dato fuoco all’auto in cui si trovava una donna di 40 anni con cui aveva avuto una relazione: lei è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino, lui è stato arrestato

Nessun uomo vuole essere sposato con sua madre : Se è vero che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, la propensione di molte donne a fare da madri ai propri mariti è un modus operandi diffuso e potenzialmente dannoso per entrambi. È un atteggiamento che, inconscio o meno, conduce dritto alla tomba del matrimonio, sia questa per legge o de facto. Questo morbo, oltre a percepirlo tutt’intorno, lo capisco bene perché ogni tanto, quando i ...

Poco prima di morire - una donna ha voluto sposare l’uomo della sua vita : Kaylea Callacher, una donna inglese di 31 anni malata di cancro, è riuscita a realizzare il suo grande sogno prima di morire: sposare il grande amore della sua vita. Kaylea era legata a Mark McCole, padre dei suoi due figli, da ben 13 anni: nonostante fossero una coppia molto affiatata, i due non avevano ancora compiuto il grande passo. Il loro matrimonio è stato celebrato lo scorso novembre, poche settimane prima che la ragazza morisse a causa ...