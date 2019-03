Lorenzo | Io e Marc come Ronaldo e Messi nella stessa squadra

Chi Lorenzo Tobia Marcucci - il presunto fidanzato di Mahmood : Si chiama Lorenzo Tobia Marcucci il presunto fidanzato di Mahmood, il rapper vincitore di Sanremo 2019. Dopo la fine del Festival intorno al cantante erano nati numerosi gossip dovuti non solo alle polemiche con Ultimo e Salvini, ma anche alla sua situazione sentimentale. In diverse interviste infatti Mahmood aveva affermato di essere fidanzato senza però svelare l’identità della persona che aveva conquistato il suo cuore. Il settimanale ...

Lorenzo Tobia Marcucci è il fidanzato di Mahmood/ Rivelazioni del settimanale "Chi" : Il settimanale 'Chi' ha svelato l'identità del misterioso fidanzato di Mahmood, lui si chiama Lorenzo Tobia Marcucci, ragazzo toscano dell'89.

MotoGp – Disastro Honda nelle Fp3 in Qatar : dopo Lorenzo finisce a terra anche Marc Marquez [VIDEO] : Non solo Jorge Lorenzo: anche Marc Marquez finisce a terra nella terza sessione di prove libere del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere Disastrosa per la Honda in Qatar: Jorge Lorenzo è stato protagonista di un terribile highside sul circuito di Losail, che lo ha costretto a togliersi la tuta da gara per recarsi al centro medico per degli accertamenti (QUI IL VIDEO). Pochi secondi dopo il volo del maiorchino, anche il suo nuovo ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce : La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per Testare il ...

MotoGp - Puig elogia Marquez e ripone fiducia in Lorenzo : 'Marc ha fatto qualcosa di straordinario - mentre Jorge...' : Alberto Puig fiero dei suoi piloti nonostante gli acciacchi: le parole del team manager Honda alla vigilia dei test del Qatar E' tutto pronto per l'ultima sessione di test invernali di MotoGp: i ...

MotoGp – Puig elogia Marquez e ripone fiducia in Lorenzo : “Marc ha fatto qualcosa di straordinario - mentre Jorge…” : Alberto Puig fiero dei suoi piloti nonostante gli acciacchi: le parole del team manager Honda alla vigilia dei test del Qatar E’ tutto pronto per l’ultima sessione di test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina si preparano a volare in Qatar, dove da sabato a lunedì gireranno in pista, sul circuito di Losail, in vista dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo. Occhi puntati non solo su Yamaha, ma ...

World Press Photo 2019 - annunciate le 43 foto finaliste. Ci sono anche i fotografi italiani Marco Gualazzini e Lorenzo Tugnoli : sono stati annunciati mercoledì 20 febbraio i 43 fotografi finalisti per il premio World Press Photo 2019. anche quest'anno, come per l'edizione scorsa, la giuria ha pubblicato i nomi dei finalisti e ...

World Press Photo 2019 - annunciate le 43 foto finaliste. Ci sono anche i fotografi italiani Marco Gualazzini e Lorenzo Tugnoli : I vincitori del prestigioso premio fotografico internazionale verranno annunciati l'11 aprile nel corso di una cerimonia ad Amsterdam. I finalisti sono stati selezionati tra 4.738 professionisti di 129 paesi, che hanno inviato alla giuria 78.801 fotografie. Ci sono anche due...

MotoGp – La lotta tra Marquez e Lorenzo e il favorito del 2019 - Agostini svela : “ci divertiremo con Jorge e Marc” : Giacomo Agostini svela il suo uomo da battere e spera in una appassionante lotta tra Marquez e Lorenzo nella stagione 2019 di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti saranno in pista per l’esordio del nuovo Motomondiale, in Qatar, ma prima, proprio sul circuito di Losail, affronteranno l’ultima sessione di test invernali per mettere a punto le loro moto. Marc Marquez deve ancora recuperare ...