Ius soli | Di Maio | “Non è nell’agenda del governo ed è un tema da affrontare a livello

Bus incendiato a Milano - diamo la cittadinanza a Rami. E torniamo a parlare di Ius soli : Bene ha fatto il Viminale a decidere di concedere la cittadinanza italiana a Rami, il ragazzino 13enne che grazie al suo sangue freddo ha evitato una strage nel bus incendiato a Milano. Il caso di Rami non deve però rimanere un caso isolato. Non occorre compiere gesti coraggiosi (non userei il termine “eroici” che mi pare esagerato oltreché abusato), per essere italiani, altrimenti rimarrebbero in pochi nel nostro Paese. Rami in Italia ci è nato ...

La7 - Myrta Merlino e il piccolo eroe dello scuolabus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...

Altare della solidarietà per San GIuseppe a Ragusa : L’Altare della solidarietà in onore di San Giuseppe nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha coinvolto studenti della scuola Palazzello.

Predappio - chIusa la tomba di Benito Mussolini? Ammazzano il paese : le conseguenze economiche : Chiude la cripta del Duce, scompaiono i nostalgici e l' economia subito traballa. Succede a Predappio, dove commercianti, ristoratori e baristi negli ultimi mesi hanno registrato un crollo verticale del volume di affari che per qualcuno ha raggiunto - e addirittura superato - il 70%. Il turismo del

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è rIuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

È stato chIuso l’insolito e discusso processo contro i quattro dirigenti pubblici accusati di danno erariale per quasi 4 miliardi di euro : La prima sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato chiuso il processo contro l’ex direttrice generale del dipartimento del debito pubblico del Tesoro Maria Cannata, gli ex ministri dell’Economia Vittorio

Sanremo Young 2019 : Eden - Tecla Insolia - Kimono e GIuseppe Ciccarese finalisti : 23.59 I quattro finalisti di Sanremo Young 2019 sono Eden, Tecla Insolia, Kimono e Giuseppe Ciccarese. Eliminati nel corso della semifinale Giovanna Camastra e Beatrice Zoco. prosegui la letturaSanremo Young 2019: Eden, Tecla Insolia, Kimono e Giuseppe Ciccarese finalisti pubblicato su TVBlog.it 08 marzo 2019 23:59.

Rai Storia - 25 febbraio 1964 : a soli 22 anni CassIus Clay diventa campione mondiale dei pesi massimi : A soli 22 anni e contro tutte le previsioni, Cassius Clay diventa campione mondiale dei pesi massimi, battendo, a Miami, il campione in carica Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa. Subito ...

Alessandra Mussolini difende GIuseppe Conte : 'Chi è il vero burattino' : Un' Alessandra Mussolini sempre più gialloverde, quella che scende in campo in difesa addirittura di... Giuseppe Conte . Come è noto, il premier, martedì è stato insultato da Guy Verhofstadt , ...

GIustizia - Anm a Governo e Parlamento : "Non lasciateci soli" : ... siamo imparziali" "Spesso nel dibattito pubblico - ha proseguito Minisci - torna il tema della supplenza della magistratura rispetto alle carenze della politica. Diciamolo con chiarezza e con ...

Torino - lasciavano i bimbi chIusi in aula da soli e senza cibo : arrestate due maestre d'asilo : I bambini iscritti al loro asilo erano troppi e, per questo motivo, le maestre li maltrattavano per farli ammalare. In una mansarda non autorizzata li lasciavano col riscaldamento spento, li...

Torino - bimbi lasciati piangere per ore e rinchIusi da soli : arrestate 2 maestre di asilo nido : L'accusa per le sue donne è di maltrattamenti continuati in concorso, aggravati dalla minore età delle vittime. L'inchiesta avviata nel novembre scorso, si è avvalsa anche del supporto di intercettazioni telefoniche che hanno permesso agli inquirenti di scoprire numerose e gravissime irregolarità all'interno della struttura, oltre ai maltrattamenti sui piccoli.Continua a leggere

Luciano Violante sul caso Diciotti : "Ma non è il solito conflitto fra gIustizia e politica" : Ci risiamo, presidente Violante, i leoni non vogliono stare sotto il trono, neanche con Salvini?Questa volta la questione non riguarda i leoni ma il trono sul quale sono seduti due protagonisti che devono trovare una intesa. Non si tratta del tradizionale scontro tra giudici e potere politico. Siamo semplicemente di fronte a un caso tutto politico.Luciano Violante, ex presidente della Camera, in un fortunato libro di qualche anno fa, a proposito ...

PAAO - chIuso un tratto del percorso per lavori di consolidamento tufaceo : In prosecuzione con i programmati lavori di ricognizione e consolidamento superficiale del masso tufaceo della Rupe di Orvieto , lato Sud, in località Cannicella iniziati nel novembre scorso sul ...