Infortunio Icardi – Parla il responsabile del settore medico dell’Inter : “ecco quando decideremo i tempi per tornare a disposizione” : Ecco quando la società nerazzurra valuterà quanto tempo sarà necessario per rimettere Icardi completamente a disposizione dell’Inter “Icardi ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di ri-atletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per ...

Zenga distrugge Icardi e Wanda Nara : “non sanno cos’è l’Inter! L’agente non può parlare ogni domenica…” : Icardi e Wanda Nara sono finiti nell’occhio del ciclone dopo la rottura con l’Inter, adesso anche Walter Zenga è intervenuto contro la coppia Walter Zenga è uno che sa bene cosa sia l’Inter. Ha vissuto l’ambiente nerazzurro dall’interno, 22 anni d’interismo come dichiarato dallo stesso tecnico ed ex portiere. Adesso Zenga è intervenuto sul caso Icardi-Wanda Nara, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Wanda Nara parla del rapporto tra l'Inter e Icardi a Tiki Taka : 'Siamo vicini alla pace' : Wanda Nara è tornata a parlare sul caso Icardi nel corso della precedente puntata del programma calcistico Tiki Taka. La moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro è tornata sulla questione Inter e sul rapporto con Marotta. Secondo quanto rivelato dalla donna, pare proprio che, molto presto, potrebbero esserci sereni risvolti nella vicenda: "La pace è vicina" ha esordito Wanda. Le parole di Wanda Nara nel corso dell'Intervista a Tiki Taka: ...

Icardi - Melissa Satta punge Wanda : 'Io non ho mai parlato di Boateng. Se sei la procuratrice ma vuoi fare la showgirl...' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'.

Milan-Inter - parla Kakà : “Piatek è forte - Icardi sopraffatto dai social. Rimpianti? Ecco cosa avrei dovuto fare” : L’ex giocatore brasiliano ha parlato in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter, compiendo la propria personale analisi Il derby si avvicina, Milan e Inter sono pronte a scendere in campo per provare a prendersi tre punti fondamentali nella corsa Champions. Chi queste sfide le ha giocate e decise è Ricardo Kakà, riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri anche per i suoi gol nella stracittadina ...

Inter-Icardi - Wanda Nara torna a parlare in tv : 'dà priorità alla sua salute perchè non si sente importante' : Wanda Nara torna a parlare del 'caso Icardi' a Tiki Taka, le parole della moglie-agente di Maurito nel programma di Pierluigi Pardo Dopo il forfait in Europa League, anche in occasione dell'incontro ...

Spalletti torna a parlare di Icardi - : 'Perisic ha accusato un affaticamento muscolare - ha concluso Spalletti ai microfoni di Sky Sport - ma crediamo di aver fatto il cambio in tempo. Lui è un cavallo e queste noie muscolari le riassorbe ...

Europa League - Inter - Spalletti glissa su Icardi : 'chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro' : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l'allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell'Inter e 'assolve' Brozovic per il rigore sbagliato ...

Mauro Icardi e l’Inter sono tornata a parlarsi - la svolta : Mauro Icardi e l’Inter sono tornati a parlarsi. Chissà che non sia un segno del destino, se è vero che Eintracht in tedesco vuol dire armonia.L’Europa toglie, l’Europa dà: Vienna era stata la tappa dello strappo, Francoforte indirettamente segna l’inizio della fine, della fine del tunnel s’intende.Con l’aiuto di un interprete, nel senso lato del termine, e con un risultato che apre scenari fino a ieri mattina impensabili: già domani il fu ...

Mauro Icardi - Biasin parla di verità non svelata : la tifoseria intanto è spaccata in due : Risale a ieri sera la notizia relativa a Mauro Icardi, che avrebbe rifiutato nuovamente di tornare ad allenarsi e la convocazione per la trasferta contro l'Eintracht. Precedentemente, Fabrizio Biasin (da sempre vicino al mondo Inter) si era esposto parlando di una verità non divulgata, che spiegherebbe per quale motivo la fascia di capitano sia stata tolta dal braccio dell'attaccante rosarino. È stata subito divisione netta dei tifosi in due ...

Inter - Icardi ancora out : vuole parlare con Zhang : Mauro Icardi continua a rimandare il rientro in squadra. La Gazzetta dello Sport riferisce che il calciatore - assente dallo scorso 9 febbraio contro il Parma al Tardini - non vuole giocare in Europa League e attende l'arrivo del presidente Zhang per chiarire la questione.

Spalletti : «Icardi è infortunato come Keita - perché ne parlate in maniera diversa?» : Luciano Spalletti nel post-partita di Cagliari-Inter 2-1. «Di Icardi vi domandate la sua situazione, mentre di Keita mi domandate dell’infortunio. Non c’è differenza, invece. Icardi è infortunato, ha un problema al ginocchio». «Nel primo tempo Inter brutta nel primo tempo, palla lenta nel girare, poca qualità, poca intuizione nel capire dove andava la palla, pochi duelli vinti, poche palle riconquistate». «Il Cagliari ha fatto gol ...