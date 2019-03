gazzettadelsud

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il numero di persone obese al mondo potrebbe presto eclissare il numero delle persone denutrite, che attualmente stimato intorno a 821 milioni., ANSA,.

leti_palmisano : RT @PecoraroScanio: #worldWaterDay 22 Marzo 2019 Nessuno Resti Indietro. Acqua buona per Tutti. Giornata mondiale dell'acqua. Oggi alla Fao… - anto_gaudioso : RT @PecoraroScanio: #worldWaterDay 22 Marzo 2019 Nessuno Resti Indietro. Acqua buona per Tutti. Giornata mondiale dell'acqua. Oggi alla Fao… - PecoraroScanio : #worldWaterDay 22 Marzo 2019 Nessuno Resti Indietro. Acqua buona per Tutti. Giornata mondiale dell'acqua. Oggi alla… -