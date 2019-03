Eutanasia : l'associazione Coscioni in 45 città - parte la campagna informativa : Una campagna nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema dell'Eutanasia. A lanciarla è l'Associazione Luca Coscioni che dal 22 al 24 marzo sarà presente con 93 tavoli in 45 città per la campagna “Con te per l'Eutanasia legale”. L'obiettivo è una raccolta firme per sollecitare il Parlamento a una rapida discussione della legge, "che in 50 giorni dall'inizio dell'iter è stata trattata solo per tre ore" denuncia una nota. ...