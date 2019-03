Domenica Live | Barbara d’Urso non sarà più in diretta

Alessia Macari a Domenica Live ho perso tanti chili per lo stress : Ospite a “Domenica live” Alessia Macari insieme al fidanzato Oliver Kragl, ha raccontato alcuni dettagli delle nozze imminenti ma anche del suo forte dimagrimento, da molti attribuito a stress e attacchi di panico. «Penso che i siti esagerino sempre – dice Macari – Ero stressata per il lavoro, facevo una trasmissione importante, sono dimagrita un po’ per lo stress, ma sto rimettendo un po’ di peso perché io voglio essere formosa». ...

Domenica Live - Barbara D'Urso in estasi da ascolti. Raptus di gioia - tira su la gonna : pazzesca a 61 anni : Molto bene anche Domenica Live politica con ospite il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che realizza 2.237.000 spettatori totali e una share attiva del ...

Domenica Live - Franco Oppini guarda sotto la gonna di Barbara D'Urso in diretta : 'Qua sotto...' - roba spinta : ' Ho visto cose da là sotto che voi umani... C'è la sorpresa qui', queste le parole di Franco Oppini che ha buttato un occhio sotto la gonna di Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live di ...

Domenica Live - Franco Oppini guarda sotto la gonna di Barbara D'Urso in diretta : "Qua sotto..." - roba spinta : "Ho visto cose da là sotto che voi umani... C'è la sorpresa qui", queste le parole di Franco Oppini che ha buttato un occhio sotto la gonna di Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live di ieri 17 marzo. In studio si stavano festeggiando i 93 anni di Mary, la madre di Umberto Smaila.

Domenica Live - Barbara affossa Cristina Parodi : "La prima volta" - un tracollo rispetto a Domenica In : Gli ascolti di ieri 17 marzo 2019 hanno premiato Domenica Live di Barbara D'Urso rispetto a La prima volta di Cristina Parodi. Il salotto della Domenica pomeriggio di Canale5 ha infatti intrattenuto 2.033.000 spettatori per una share del 14.29% nella prima parte e 2.237.000, pari al 14.23% di share,

Barbara D’Urso - incidente hot a Domenica Live : la sua gonna si solleva un po’ troppo e in studio scoppia il caos : incidente hot per Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live” su Canale 5. Prima di intervistare il vicepremier Matteo Salvini, la conduttrice è stata protagonista di un siparietto con “I Gatti del Vicolo Miracoli”, riuniti per festeggiare i 93 anni della mamma di Umberto Smaila. Franco Oppini e Nini Salerno si sono presentati in studio con una maxi torta e l’ex marito di Alba Parietti si è ...

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

Domenica Live - lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta (VIDEO) : Domenica Live, arriva la lite tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex naufraga Rosa Perrotta Puntata molto movimentata, non c’è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le … Continue reading Domenica Live, lite tra Karina Cascella e Rosa ...

Barbara D’Urso ha un battibecco a Domenica Live : il botta e risposta : Domenica Live, Barbara D’Urso contro Salvini: “Le famiglie arcobaleno esistono” Nella puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Matteo Salvini per parlare degli ultimi argomenti più discussi negli ultimi giorni, tra cui la Tav, le elezioni europee e la legittima difesa. Non è mancato qualche momento di tensione, soprattutto in merito al Congresso sulla Famiglia a Verona. Per il Ministro, la famiglia è ...

Nancy Coppola/ Video - con la figlia Giulia 'per mio marito una gioia' - Domenica Live - : Nancy Coppola è diventata mamma della piccola Giulia: oggi in collegamento con Domenica Live ha voluto presentare la sua bambina!

Nancy Coppola a Domenica Live presenta la figlia Giulia : "Una bella gioia" (video) : Nancy Coppola, a 5 giorni dal parto, è riapparsa in tv, oggi, a 'Domenica Live', per far conoscere a tutti i fan, la sua secondogenita, Giulia, frutto dell'amore con il marito Carmine. Le telecamere del programma pomeridiano di Barbara D'Urso hanno seguito, da vicino, le fasi più emozionanti degli ultimi attimi prima dell'incontro d'amore tra la bimba ed i suoi genitori fuori dalla sala operatoria.prosegui la letturaNancy Coppola a Domenica Live ...