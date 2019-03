huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) È la settimana della Cina: correttamente, è alto l'interesse per un Paese che da tempo è la seconda economia del pianeta e sta conquistando posizioni di leadership sul fronte delle tecnologie digitali. E alta è l'attenzione per la firma del Memorandum of Understanding sulla Nuova Via della Seta. È però altrettanto importante analizzare il rapporto UE-Italia, rivelatore di alcuni elementi a mio avviso non sufficientemente esplicitati nel dibattito di questi giorni.In primo luogo la Via della Seta è già presente in Europa e vede fortemente coinvolte Germania (Amburgo e Duisburg) e Olanda con il suo immenso porto di Rotterdam. L'Ue qualche giorno fa ha invitato l'Italia a rinunciare alla firma del MoU in quanto lesivo dell'unitarietà dell'Europa. Sono in molti a sostenere la correttezza di questo richiamo. Metto sul tavolo un ...

HuffPostItalia : Chi rappresenteranno Macron, Merkel e Juncker martedì prossimo a Parigi con Xi? -