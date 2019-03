Amazon sta per aggiungere i video pubblicitari nell’app mobile

La Torre Nera - Sam Strike sarà il protagonista mentre Amazon si prepara all'ordine : Un mistero aleggia nel mondo della serialità in questi giorni, non è un fumo nero o un orso polare, quanto piuttosto un progetto di cui tutti parlano ma i cui contorni sono ancora molto fumosi.Il progetto in questione è la versione seriale del romanzo di Stephen King La Torre Nera - The Dark Tower, un adattamento che sarebbe vicino a ricevere l'ordine almeno per la realizzazione del pilot da parte di Amazon, ma che al momento non commenta ...

Amazon Kindle si rinnova : più leggero e sottile - con luce anteriore regolabile - costa 80 euro : Amazon ha annunciato la disponibilità del nuovo Kindle, il suo lettore per libri digitali. Il nuovo modello base, che al momento affianca quello annunciato nel 2016, diventa di fatto la scelta più appetibile per chi cerca uno fra i prodotti di migliore qualità a un prezzo al di sotto di 100 euro. Si chiama semplicemente Kindle, e la novità che introduce è la luce frontale, per leggere anche al buio. Con un prezzo di listino di 80 euro, di fatto ...

Sorpresa! Instagram diventa Amazon : perché è una buona idea. O forse no : Esperienza personale: qualche settimana fa, mentre scorrevo le foto di Instagram, mi sono innamorata di una schiscetta componibile. La foto era tra quelle consigliate, un negozio che evidentemente aveva pagato per delle inserzioni sulla piattaforma e che infatti rimandava – per l’acquisto – a un link nella descrizione. Ero decisa a prenderla ma da buona timorosa dell’ignoto non volevo farlo su siti che non conoscessi già. Quindi ho ricercato lo ...

Arriva la funzione "checkout". Ecco come Instagram farà concorrenza ad Amazon : Da Adidas a Dior, da Nike a Prada. Negli Stati Uniti si potrà comprare direttamente sul social network

Storie e denunce di chi smista i pacchi Amazon a Passo Corese : Nello snodo merci della multinazionale, aperto nel 2017 vicino a Roma, ci si può ammalare per il lavoro ripetitivo. Senza i sindacati è difficile chiedere condizioni migliori, ma c’è chi non rinuncia a farlo. Leggi

Ligabue in testa vendite cd e vinili Amazon : Nella classifica Amazon degli album piu' venduti il cantautore emiliano Ligabue conquista il primo posto della classifica dei cd e dei vinili piu' venduti sulla piattaforma eCommerce. La colonna sonora di 'A Star Is Born', Ultimo e Mahmood sono altri nomi ricorrenti delle classifiche musicali di Amazon. Nella Top 10 degli album 'fisici' la rappresentanza dei partecipanti del Festival di Sanremo si e' ridotta, con 'Peter Pan' e 'Pianeti' di ...

Grande novità per Amazon : arriva la possibilità di acquistare e scaricare videogiochi e software : Da oggi i clienti di Amazon.it hanno la possibilità di acquistare in formato digitale e scaricare immediatamente videogiochi e software, scegliendo tra l'ampia selezione dei titoli più popolari, avendo così ora accesso al metodo di consegna più rapido possibile. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa nel comunicato ufficiale. La selezione, in continuo ampliamento, include anche esclusive in formato digitale come Expansion Pack, Season Pass, ...