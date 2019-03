Uomini e donne | la Platano non dimentica Guarnieri ma ha uno spasimante | Marco

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) La situazione sentimentale di Idacontinua a incuriosire i telespettatori di, soprattutto dopo che Riccardoha deciso di chiudere la sua frequentazione con Roberta Di Padua. Nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, quest'ultima ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a rivolgere un ceffone verso il cavaliere, ma le sue parole non sono bastate per convincere Riccardo a riaccoglierla nella sua vita. Al contrario, lui ha dichiarato di non voler concedere una seconda possibilità a una persona dal carattere tanto complicato. Per sapere come si evolverà la vicenda, vengono in aiuto le prossime registrazioni dedicate al Trono Over, e in particolare l'appuntamento in studio dello scorso 13 marzo. In tale occasione, Ida è apparsa molto delusa per le novità riguardanti il suo ex fidanzato al punto da minacciare di abbandonare definitivamente il programma. ...

matteosalvinimi : Ringrazio per l’impegno e la professionalità le donne e gli uomini di @GDF Guardia di Finanza, @guardiacostiera e… - TeresaBellanova : Lei Ministro #Salvini va in giro indossando impropriamente la divisa di uomini e donne coraggiosi, servitori dello… - TeresaBellanova : Come ho già detto ieri sera, il Ministro #Salvini va in giro indossando impropriamente la divisa di uomini e donne… -