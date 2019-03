Sono più di 600 i giochi protagonisti dei saldi primaverili di GOG

Belen Rodriguez e la scollatura della Cipriani : "Da vicino Sono ancora più grandi" : Belen Rodriguez inizierà presto una nuova avventura televisiva legata a Mediaset : la bellissima showgirl sarà infatti alla conduzione del programma comico Colorado , in onda su Italia 1, con Paolo ...

Harry e Meghan Markle - parte il toto nome : Diana e Vittoria oppure Arthur e Carlo Sono i più probabili : Mentre i flash e i chiacchiericci sono tutti proiettati verso Meghan Markle, il Regno Unito freme per l’arrivo del Royal Baby. Come si chiamerà il primogenito della duchessa del Sussex e del principe Harry? E’ ovviamente partito il totonomi, ricordando il sesso del nascituro è ancora segreto. C’è chi scommette sull’arrivo di una femminuccia ma ancor di più su un nome preciso: Diana. A Londra sono in molti a pensare a un ...

Fibrillazione atriale : è il più comune disturbo del ritmo cardiaco - ma “non sempre i sintomi Sono evidenti” : Cresce nel nostro Paese la diffusione della Fibrillazione atriale, il più comune disturbo del ritmo cardiaco. Negli ultimi 20 anni, in Italia, si è registrato un aumento del 66% delle ospedalizzazioni determinate dalla patologia. E, come nel resto d’Europa, il numero di nuovi casi è destinato a crescere di pari passo con l’invecchiamento generale della popolazione. Solo nel nostro Paese, la malattia colpisce tra i 700mila e gli 800mila italiani ...

Chi Sono gli uomini più ricchi d’Italia? La top ten stilata da Forbes - Berlusconi ‘solo’ quinto [FOTO] : La rivista americana Forbes ha stilato la lista dei dieci uomini più ricchi d’Italia, indicandone anche la posizione nel ranking mondiale Patrimoni miliardari, tantissimi soldi e una classifica che li mette a paragone l’uno con l’altro. La rivista americana Forbes, come accade ogni anno, ha stilato la classifica dei dieci uomini più ricchi d’Italia nel 2018, più o meno la stessa rispetto a quella dell’anno ...

Sfatiamo un mito : le donne alla guida Sono più attente degli uomini : Le donne sono più’ attente degli uomini (rispettivamente 77,9% contro 71,8% e 57,8% contro 52,4%). Questo quanto emerge dal report dell’Istat “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana“. Mentre tre quarti degli automobilisti riportano di non parcheggiare in doppia fila, poco più della meta’ (54,8%) fa abitualmente attenzione a non adottare comportamenti fastidiosi come suonare ...

Amici - il più clamoroso dei coming-out : "Sono gay e felice". Il concorrente della De Filippi che si rivela : Un clamoroso coming-out ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5. L'ultimo di una lunga serie che si è dipanata negli anni, in verità. A rivelarsi è Raffaele Tizzano, ballerino finalista della quinta edizione del programma, il quale ha condiviso sul suo canale YouTube un video in cui

Ecco quali Sono le città più care al mondo : Parigi - Hong Kong e Singapore al primo posto : Il primato è condiviso da tre città: lo rivela uno studio britannico che confronta prodotti e servizi.

Chi Sono le 20enni più sexy del mondo : Non una cifra da capogiro, ma è soprattutto quando la incontri nel mondo reale, che rischi di perdere la testa. Camila Morrone Matilda De Angelis Non poteva mancare, almeno sul terzo gradino del ...

Gli asteroidi Sono più difficili da distruggere di quanto credessimo : Come dovremmo agire, se un asteroide minacciasse la Terra? Meglio deviarlo, o provare a distruggerlo? Dimenticate per un momento la classica scena da film di fantascienza, in cui un gruppo scelto di ...

Chi Sono le ventenni più sexy del mondo : Oggi non si sogna la bellezza assoluta, piuttosto quel quid, quel qualcosa di impercettibile ma che c'è, che fa scattare un'attrazione che non sappiamo neppure spiegarci bene. Magari ci affidiamo soltanto allo sguardo e allora può essere un dettaglio, o una presunta'imperfezione' che sa essere magica, ma è più spesso un'unicità riposta nel carattere. Elle Fanning La sorella minore di Dakota Fanning, 20 anni, ha già nel curriculum decine di film, ...

Turismo : Sono gli svizzeri - i più pagati d’Europa - i migliori turisti per l’Italia : Roma, 20 marzo 2019 – Gli svizzeri, pro capite, sono i maggiori acquirenti al mondo di prodotti italiani ai quali associano valori come bellezza, lusso, benessere e passione. Ma non solo. Il consumatore svizzero ha un potere d’acquisto molto elevato, visto che stando al “Global Remuneration Planning Report” un giovane laureato in Svizzera guadagna in media 78.475 [...]

Stilata la classifica dei posti più cari al mondo : sul podio ci Sono Parigi - Singapore e Hong Kong : La rivista britannica “The Economist” e la sua unità strategica per gli affari hanno stilato la classifica delle città più care al mondo, mettendo a confronto 160 diversi prodotti e servizi – dal pane alla macchina passando per gli affitti – e basandosi sulle abitudini di una famiglia media di tre persone. Lo studio, intitolato “Worldwide Cost of Living Report“, sottolinea che il risultato ...

I bambini con disturbi dell'apprendimento non Sono obbligati a scegliere scuole "più facili" : Possono sbagliare a leggere, a scrivere e a fare i calcoli. E, così, finire tra 'quelli che non studiano, sono distratti, non socializzano'. sono 350mila, in Italia, i bambini con un disturbo ...

Festa del papà - i padri oggi Sono molto più amorevoli. Ma non devono perdere autorevolezza : Abbiamo poche occasioni per parlare di uomini dal punto di vista delle ricorrenze. Esiste infatti la Festa della donna, ma non dell’uomo (un peccato, sarebbe un’occasione per parlare di loro e renderebbe pure quella della donna meno retorica). Ci resta la Festa del papà che – nonostante io sia molto più a favore di una Festa della famiglia – ci consente almeno di fare un piccolo “bilancio” dei padri di oggi. ...